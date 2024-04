Ataque contra base pró-iraniana no Iraque deixa ao menos 1 morto

ROMA, 20 ABR (ANSA) - Em mais uma ação que elevou as tensões no Oriente Médio, uma base de unidades militares pró-iranianas em Kalso, no Iraque, foi alvo de um ataque que deixou pelo menos uma pessoa morta e oito ferios.

O local, que fica a cerca de 50 quilômetros ao sul de Bagdá, abrigava tropas do Exército e ex-paramilitares pró-iranianos do grupo Hashd al-Shaabi, de acordo com fontes de segurança ouvidas pela imprensa local.

Até o momento, não há informações dos responsáveis pelo bombardeio, tanto que o governo iraquiano afirmou que não havia drones ou aviões em voo durante as explosões.

O Comando Central dos Estados Unidos emitiu um comunicado informando que está ciente do ocorrido, mas negou qualquer participação. Já fontes militares disseram à CNN que Israel também não se envolveu no episódio.

A Resistência Islâmica no Iraque divulgou um vídeo nas redes sociais no qual explica que lançou alguns drones contra um "alvo vital" em Eliat, no sul de Israel, na fronteira entre Egito e Jordânia.

"O ataque é uma resposta à violação da soberania iraquiana pelo inimigo sionista e ao seu ataque contra as Forças de Mobilização Popular Iraquiana", afirma o grupo.

Na Faixa de Gaza, pelo menos 10 pessoas, incluindo seis crianças, morreram em ataques aéreos israelenses em Rafah.

(ANSA).

