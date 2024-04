Cabernet, Merlot e Malbec: Veja como escolher vinho tinto a partir de R$ 29

Você curte vinho, mas na hora de escolher sempre fica na dúvida? O Guia de Compras UOL te ajuda a fazer essa seleção.

Os vinhos tintos, em especial, combinam super bem com carne vermelha. Os cortes com mais gordura, por exemplo, interagem com opções mais encorpadas da bebida, realçando os sabores e proporcionando uma experiência para lá de especial.

Nesta categoria se encaixam opções feitas com as uvas:

Cabernet Sauvignon e Malbec (originárias da França, mas muito utilizadas em vinhos argentinos e chilenos);

e (originárias da França, mas muito utilizadas em vinhos argentinos e chilenos); Tempranillo (Espanha);

(Espanha); Tannat (também de origem francesa e muito usada em produções uruguaias);

(também de origem francesa e muito usada em produções uruguaias); Touriga Nacional (variedade com sabor marcante característica de Portugal.

Já as uvas Carménère e Merlot (ambas de origem francesa também) têm uma intensidade um pouco menor, em nível médio, mas igualmente memoráveis. Elas harmonizam melhor com carnes magras (incluindo aí frango e peixe).

São uma excelente pedida também para acompanhar uma tábua de queijos e pizzas - assim como a produção italiana feita com a uva Primitivo, um achado que sempre combina com qualquer redonda.

Ainda em dúvida? Então guarde esta dica: na hora de escolher, procure as opções com uvas que melhor representam determinado país.

O Brasil, por exemplo, tem uma boa produção de vinhos com Merlot, enquanto a Espanha é conhecida pela qualidade dos vinhos com Tempranillo. Na Argentina, o destaque é a uva Malbec, enquanto no Chile é a Cabernet Sauvignon.

Confira a seguir algumas opções

Produzido na vinícola chilena Concha Y Toro;

Combina com carnes, aves, embutidos, queijos e massas.

Sabor frutado e macio;

Harmoniza bem com churrasco, risotos e pizzas;

Vinho jovem e equilibrado.

Produzido na Espanha;

Aromas de frutas vermelhas e licorosas.

Fabricado no Chile;

Frutado, com aromas de framboesa e morangos;

Encorpado e acidez equilibrada;

Acompanha queijos maduros, carnes brancas, grelhados e pratos condimentados no geral.

Produzido na vinícola chilena Concha Y Toro;

Sabor leve e adocicado;

Envelhecido por 34 meses;

Notas florais equilibradas com ameixas, amoras e cerejas pretas.

Tipo de uva: Touriga Nacional;

Envelhecido por 12 meses;

Safra 2013;

Aroma de frutas silvestres com notas de canela e chocolate.

Tipo de uva: Primitivo;

Envelhecido por 6 meses;

Safra 2020.

Produzido de forma artesanal em Altamira, pequena região de Mendoza, na Argentina;

Equilíbrio entre sabores frutados e amadeirados;

Acompanha pratos com carnes vermelhas e risotos.

