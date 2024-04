Estepe antigo, mas sem usar? Veja 5 itens do carro que devem ser trocados

Óleo do motor, pastilhas de freio e correia dentada são itens que todos sabem que devem ser trocados com certa frequência. Afinal, além de necessários para a manutenção da garantia do veículo, quando desgastados causam um risco óbvio à segurança dos ocupantes.

No entanto, existem outros elementos automotivos com prazo de validade, mas muitos não se dão conta. Veja a seguir:

Pneus e outras peças de borracha

Pneus têm validade de cinco anos Imagem: Foto: Shutterstock

As peças de borracha merecem atenção especial. Diferentemente do que muitos pensam, verificar se está "careca" não é a única forma de aferir a validade de um pneu. Por isso, muitos estepes intocados também "vencem", ou seja, ficam impróprios para uso.

Mesmo que, aparentemente, os pneus pareçam bons, a partir de cinco anos a borracha fica comprometida e perde as características originais, como a aderência ao solo. O mesmo vale para outras peças de borracha, como mangueiras do radiador, elas não devem ficar mais de cinco anos sem uma manutenção.

Extintor de incêndio

Rodar com extintor de incêndio vencido é infração de trânsito grave Imagem: Foto: Shutterstock

Outro item que, mesmo sem uso, precisa ser substituído é o extintor de incêndio, que tem validade de cinco anos. Ele não é mais item obrigatório no carro, mas circular com ele vencido ainda é passível de multa.

Além do risco de precisar do equipamento e ele não servir, circular com extintor vencido é infração de trânsito grave, com multa de R$ 195,23, além de 5 pontos na CNH do condutor, e retenção do veículo no local até regularização para ser liberado seguir viagem.

Filtro de ar do motor

O filtro de ar do motor tem validade de um ano ou 20 mil km Imagem: Thais Roland/UOL

Os filtros de ar do motor do carro também devem ser substituídos. O prazo é de um ano ou até menos, se o veículo completar uma distância de 20 mil km ou conforme indicado no manual de instruções.

Quando ele está sujo, a combustão do ar e do combustível acontece com uma qualidade pior. Além disso, corre o risco de acumular sujeira no motor, prejudicando o desempenho e gastando mais combustível.

Combustível

Gasolina também tem data de validade Imagem: BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

Até mesmo o combustível no tanque dos carros tem prazo de validade. A partir de dois ou três meses, o combustível perde sua octanagem e pode prejudicar o motor do veículo.

O uso de combustível vencido pode causar dificuldade de dar partida no motor, engasgos, aumento do consumo e também pode formar depósitos de bomba no tanque e tubulações.

E os airbags?

A validade do airbag depende da montadora Imagem: Foto: Reprodução

Quando se fala em validade dos airbags, não há um consenso. Nos carros mais antigos, as montadoras costumavam dar um prazo de validade entre 10 e 15 anos para o equipamento de segurança. Na Europa, é recomendado que o airbag seja substituído a cada 10 anos, nos Estados Unidos, o prazo sobe para 15 anos.

No Brasil, o prazo é dado pelas marcas, mas algumas consideram que a peça tem validade durante toda a vida útil do veículo, desde que nunca seja acionado. A peça é feita para durar por tempo indeterminado, a não ser que tenha algum problema pontual.

O motorista, porém, deve ficar atento à luz indicadora de airbag no painel. Se estiver acesa, é necessário fazer manutenção. Também é necessário substituí-lo quando o veículo passa por uma enchente, pois a água pode danificar o sistema.

Fontes: Antonio Fiola, presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios (Sindirepa Nacional); e Oliver Schulze, da comissão técnica de segurança veicular da SAE Brasil

*Com matéria publicada em 09/10/2022