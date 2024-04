Policiais são acusados de usar gás de pimenta em crianças no CE; PM apura

Do UOL, em São Paulo

Moradores acusam policiais militares de usar gás de pimenta em três crianças durante uma abordagem no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza (CE), na última segunda-feira (15). A PM diz que apura o caso.

O que aconteceu

O gás atingiu um menino de sete anos com autismo, uma menina de dois anos e uma bebê de um mês. O garoto entrou em pânico e a bebê foi hospitalizada naquela noite. Além das crianças, três adultos foram atingidos pelo spray. As informações são de Aliciane Medeiros, advogada das vítimas.

A família estava sentada na rua conversando quando os policiais chegaram. Os moradores afirmam que os agentes abordaram as pessoas gritando e falando palavrões. Ao se aproximarem da casa, os PMs mandaram todos entrarem e utilizaram o gás de pimenta, segundo as vítimas.

Uma das vítimas registrou uma denúncia. Ela procurou a Corregedoria da PM no dia seguinte e fez uma denúncia contra os policiais que participaram da ação.

A Polícia Militar diz que tomou conhecimento da ocorrência e que apura o caso. Em nota, a PM acrescentou que "não compactua com condutas que desviem do padrão adotado pela corporação e faz cumprir rigorosamente as normas legais, sem deixar de respeitar, naturalmente, os princípios da inocência, contraditório e ampla defesa".