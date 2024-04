Petz e Cobasi anunciam acordo para acertar fusão

As redes de lojas de produtos e serviços para animais de estimação Petz e Cobasi acertaram um memorando de entendimento não vinculante para combinarem seus negócios, anunciou a primeira nesta sexta-feira.

As duas empresas estão entre as maiores companhias do setor no Brasil e o grupo combinado deve produzir uma receita de 6,9 bilhões de reais com um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 464 milhões de reais, segundo dados de 2023 citados pela Petz.

A companhia afirmou que a relação de troca entre as empresas foi calculada considerando um preço por ação da Petz de 7,10, mais que o dobro do valor de fechamento do papel na véspera, a 3,50 reais.