Fã da Taylor Swift? Conheça produtos especiais da artista para ter em casa

Com o lançamento do novo álbum de Taylor Swift, "The Tortured Poets Department", nesta sexta-feira (19) os swifties, como são conhecidos os fãs da cantora, já podem aumentar a lista de itens desejados para demonstrar a sua admiração pela estrela pop.

Além de estar disponível para ser ouvido em plataformas digitais, o disco já pode ser adquirido nas versões de CD e LP. O lançamento é um álbum duplo, com 31 músicas no total.

São duas versões: "The Tortured Poets Department", com 16 faixas e "The Tortured Poets Department: The Anthology", com 15 canções a mais.

O Guia de Compras UOL também selecionou outros produtos que podem encantar os admiradores da artista que realizou a turnê mais lucrativa da história, a "The Eras Tour" — a qual explorou os principais sucessos da sua carreira.

Os kits para preparar braceletes da amizade, o livro "Taylor Swift através das Eras" e um quadro com uma arte inspirada na turnê mundial estão na lista. Confira!

Acompanha uma caixa organizadora com tampa e sete divisórias.

Tem miçanças em diferentes formatos e cores.

Em formato retangular e com moldura preta.

Dimensões: 40 cm x 60 cm.

Esta edição com ilustrações coloridas reúne detalhes da carreira, polêmicas e mais.

Acompanha brindes: dois pôsteres e três marca-páginas.

Veja também os álbuns anteriores gravados pela artista:

