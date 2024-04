Norris conquista pole da corrida sprint do GP da China

O britânico Lando Norris conquistou a pole position para a corrida sprint de sábado (20) do Grande Prêmio da China de Fórmula 1, depois de estabelecer o melhor tempo da classificação desta sexta-feira em Xangai em uma pista muito escorregadia devido à chuva.

O piloto da McLaren largará na frente da Mercedes do seu compatriota Lewis Hamilton e da Aston Martin do espanhol Fernando Alonso (3º) para a sprint que terá início neste sábado às 0h00 (horário de Brasília).

"Foi complicado, você sempre fica nervoso em uma sessão como esta. É preciso arriscar muito, forçar e aumentar a temperatura dos pneus e tudo o mais", disse o inglês Norris.

"Estou feliz, triste por não ser uma classificação para valer, mas foi bom o suficiente".

O tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), líder do campeonato, largará em 4º, à frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), 5º, que mais uma vez se saiu melhor que seu companheiro de equipe Charles Leclerc (7º).

Com pouco mais de 100 km de extensão, percorridos em cerca de trinta minutos, esta prova oferece pontos no campeonato: de oito pontos para o primeiro colocado a um ponto para o 8º.

O chinês Zhou Guanyu largará em 10º ao volante de sua Sauber. O piloto nascido em Xangai, que chegou à principal categoria do automobilismo em 2022, é o primeiro chinês da história a competir na Fórmula 1 na China.

Os franceses Pierre Gasly e Esteban Ocon largarão em 16º e 17º respectivamente.

O GP da China é a primeira de seis etapas do ano a contar com esse formato de corrida sprint, que muda o roteiro do fim de semana.

Assim, os pilotos realizam apenas uma sessão de treinos livres na sexta-feira antes da classificação para a sprint de sábado. Após esta corrida, os pilotos disputarão a classificação 'clássica', que determinará o grid de largada do GP de domingo.

hdy/gk/aam

© Agence France-Presse