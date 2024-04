Líder diz que governo precisa de 'um consertinho' com Lira, mas nega crise

Do UOL, em Brasília

José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, disse hoje que o governo tem de ter diálogo com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), minimizou a crise ao afirmar que só precisa "de um consertinho".

O que Guimarães disse

O presidente Lula (PT) convocou uma reunião com ministros e lideranças parlamentares para debater a relação com o Congresso. O Planalto e Lira voltaram a se estranhar depois que o deputado alagoano criticou abertamente o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O deputado José Guimarães disse que "não tem crise". Afirmou ainda que as pautas econômicas do governo têm avançado, mas admitiu que é preciso melhorias. "Tem três palavras que eu resumiria: diálogo, paciência e capacidade de articulação. É o que nós temos de ter nesse momento", afirmou à imprensa, após o encontro.

Tem que ter sempre sintonia com o Lira. É só fazer um consertinho aqui, um consertinho acolá, mas nada que atrapalhe a nossa vontade --e o presidente Lira tem tido esse vontade de votar os projetos importantes para o país.

José Guimarães, sobre relação entre Planalto e Congresso

Padilha, responsável pela negociação do Planalto com o Congresso, não tem mais falado com Lira, papel que cabe hoje ao ministro Rui Costa (Casa Civil) e ao líder petista. Segundo Guimarães, o ministro "está disposto a conversar", mas "na hora que Lira se dispuser".

O petista afirmou ainda que cabe ao presidente Lula decidir se chama Lira para conversar ou não, mas que deveria. "Sempre é bom", argumentou, ponderando que a "sintonia" entre os Poderes é responsabilidade deles.

Tem de fazer o que Lula orienta. "O presidente dá a diretriz geral e o nosso papel, como assessores que somos, líderes, é implementar as orientações derivadas", afirmou Guimarães. Recentemente, aliados e petistas têm reclamado que o governo virou "cada um por si" e que o presidente acaba exposto à medida que as crises se tornam públicas.

Troca de farpas

O presidente da Câmara chamou Padilha de "incompetente". Lira deu declaração sobre o ministro na semana passada, quando afirmou que o governo tinha tentado causar instabilidade com notícias sobre seu enfraquecimento após a manutenção de prisão de Chiquinho Brazão.

Padilha respondeu, e o PT fez duras críticas a Lira. O ministro afirmou que não iria "descer a esse nível" e disse que não guardava rancor de Lira. O PT, por sua vez, disse que o deputado comprometeu "a liturgia do cargo de presidente da Câmara Federal".