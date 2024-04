Guimarães: evoluímos na negociação do Perse, vamos trabalhar para votar na terça-feira

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), disse nesta sexta-feira, 19, que o Executivo trabalhará para votar o projeto de lei do Perse na terça-feira, 23. Ele falou a jornalistas no Palácio do Planalto depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Perse é o programa criado para socorrer os promotores de eventos durante a pandemia, mantido pelo Congresso depois de a crise do coronavírus passar.

"Na próxima semana temos duas prioridades macro: uma delas é a apresentação dos projetos de regulamentação da reforma tributária, o Haddad está chegando, e a outra é a questão da votação do Perse", disse Guimarães. Ele afirmou que negociação com a relatora, Renata Abreu (Podemos-SP), evoluiu. Nós vamos trabalhar para votar isso na terça-feira", declarou o deputado.

"O central para o governo é apressar a discussão da regulamentação da reforma tributária, votar o Perse e negociar bem a sessão do Congresso naquilo que é fundamental", disse José Guimarães.