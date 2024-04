Garín elimina ídolo local Zverev nas quartas de final do ATP 500 de Munique

O tenista Cristian Garín foi a grande surpresa nas quartas de final do torneio de Munique: o chileno, 106º do mundo, surpreendeu o ídolo local Alexander Zverev, quinto do mundo e primeiro cabeça-de-chave, ao derrotá-lo nesta sexta-feira (19) com um duplo 6-4.

Zverev não perdia para um jogador fora do 'Top 100' desde que foi derrotado na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro de 2023, pelo americano Michael Mmoh, então 107º do mundo.

Garín, especialista em saibro, enfrentará nas semifinais o americano Taylor Fritz (15º), que teve que batalhar para conquistar a vitória de virada nas quartas de final contra o britânico Jack Draper (46º), por 4-6, 6-3 e 7-6 (7/1).

Na outra parte do chaveamento, o dinamarquês Holger Rune (12º do mundo) se classificou após vencer o suíço Marc-Andrea Huesler (223º) nas quartas de final por 6-4 e 7-6 (7/3).

Em busca de sua terceira decisão no saibro de Munique, Rune disputará sua semifinal contra o 'anfitrião' Jan-Lennard Struff (28º) ou o canadense Felix Auger-Aliassime (34º).

O último jogo das quartas de final foi interrompido no fim da tarde em Munique, quando Struff vencia por 7-5 e 3-1.

A jornada do torneio na cidade alemã foi marcada, como acontece desde o início da semana, por condições meteorológicas adversas, com temperaturas baixas (3 ou 4 graus Celsius), rajadas de vento e chuvas intermitentes.

--- Resultados do torneio ATP 500 de Munique

- Simples - Quartas de final:

Cristian Garín (CHI) x Alexander Zverev (ALE/N.1) 6-4, 6-4

Taylor Fritz (EUA/N.3) x Jack Draper (GBR/N.6) 4-6, 6-3, 7-6 (7/1)

Holger Rune (DIN/N.2) x Marc-Andrea Huesler (SUI) 6-4, 7-6 (7/3)

