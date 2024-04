EUA recebeu aviso prévio de ataque de Israel ao Irã

Os Estados Unidos receberam aviso prévio do suposto ataque de Israel ao Irã, mas não endossaram a operação nem tiveram qualquer participação em sua execução, informaram nesta sexta-feira (19) autoridades americanas citadas pela mídia do país.

As redes de televisão NBC e CNN, citando fontes familiarizadas com o assunto e um oficial americano, respectivamente, disseram que Israel havia fornecido a Washington um aviso prévio do ataque.

Várias redes citaram autoridades confirmando que um ataque ocorreu dentro do Irã, com a CNN citando um oficial que afirmou que o alvo não era uma instalação nuclear.

Israel informou aos Estados Unidos na quinta-feira que retaliaria contra o Irã nos próximos dias, segundo disse à CNN um funcionário do alto escalão americano.

"Não endossamos a resposta", disse o funcionário, segundo a CNN.

Não houve comentários imediatos da Casa Branca sobre o ataque israelense.

Em resposta a uma consulta da AFP, o escritório de plantão do Pentágono disse: "Não temos nada a oferecer no momento".

O Irã ativou seu sistema de defesa aérea sobre várias cidades, segundo a mídia estatal, depois que a emissora oficial do país informou que explosões foram ouvidas perto da cidade de Isfahan, no centro do país.

Israel avisou que responderia após o Irã disparar centenas de mísseis e drones contra seu arqui-inimigo durante o fim de semana. A maioria deles foi interceptada.

O bombardeio do fim de semana ocorreu após um ataque ao consulado do Irã em Damasco, amplamente atribuído a Israel.

