Como prender plantas na parede? Essas presilhas vão te ajudar na decoração

Há uns dois anos, eu tinha uma parede grande em branco na sala do meu apartamento. Não sabia bem o que fazer com ela, não queria encher de quadros, também não estava afim de colocar papel de parede ou montar um painel. Minha ideia, então, foi deixar a natureza dominar.

Comprei uma planta chamada Philodendron Hederaceum, que é trepadeira e dá para deixar que os seus ramos subam pela parede. Existem várias formas de prendê-la: com prego, fita adesiva ou presilhas específicas para isso que, na minha opinião, são as opções mais práticas e decorativas.

Escolhi um tipo de presilha que tem formato de folhinha e se camufla no meio da planta. O produto já vem com adesivo dupla-face no tamanho certinho para colar na parede.

Como prender plantas na parede?

Para prender a planta na parede com o prendedor é bem simples. Primeiro, você precisa colar o adesivo dupla-face, que vem com o produto, atrás dele Agora, escolha um local para colocar o vaso que tenha boa iluminação natural. A luz é importante para que a planta possa se desenvolver Separe os ramos da planta com cuidado e planeje onde quer prendê-los Cole o prendedor na parede e abra-o com cuidado Passe o da planta por dentro e feche a presilha, travando Prenda primeiro a parte mais próxima do vaso e continue colocando mais prendedores conforme for se aproximando da outra extremidade do ramo É só repetir o processo até que tudo esteja preso. Você vai precisar de vários prendedores.

Sala de casa com outra cara: presilhas que espalham o verde Imagem: Alexandre de Pádua

Para quem é indicado?

Enfeitar a parede com plantas é uma ótima alternativa para quem quer trazer um toque diferente para a decoração da casa gastando pouco, mas é importante levar em consideração alguns pontos:

É necessário cuidar bem da sua planta, senão, vai ter um monte de presilhas prendendo ramos amarelados e secos na parede

Identifique se o local escolhido tem iluminação suficiente para que a planta se desenvolva. Caso esteja em dúvida, deixe-a no local por algum tempo antes de prender na parede

Se você tem gatos em casa, talvez não seja uma boa ideia. O animalzinho pode confundir sua planta com um playground e acabar destruindo tudo.

Pontos positivos

As presilhas são muito práticas de usar e dispensam o uso de pregos

Como elas possuem um vão, não existe o risco de machucar os ramos e as plantas podem se desenvolver com saúde

Elas se camuflam no meio das folhas e não chamam a atenção

Você pode ir acrescentando mais presilhas conforme a planta for crescendo

Cria uma decoração única e que traz conforto baseado na biofilia (contato com a natureza).

Pontos negativos

A presilha se camufla entre as folhagens Imagem: Alexandre de Pádua

Se um dia você mudar de ideia, será preciso remover o adesivo com cuidado, para não estragar a parede

O adesivo dupla-face que vem com o produto não é muito forte e pode se soltar em alguns pontos

É preciso abrir e fechar as presilhas com bastante cuidado. Elas são frágeis e podem quebrar com facilidade.

Resultado

Eu comecei a decoração da parede com a planta já faz cerca de dois anos e consegui transformar uma sala branca e sem graça em algo que reflete o meu estilo. Claro que o resultado não vai agradar a todas as pessoas. Quem gosta de ter uma casa mais minimalista talvez ache que tem "informação demais". Mas gosto é gosto. Além disso, existem diversos tipos de plantas, vários tamanhos e centenas de maneiras diferentes de se aproveitar dessa ideia.

As presilhas estão aprovadas: ao longo de todo esse tempo, apenas algumas se descolaram ou quebraram. Minha planta já cresceu muito e precisei acrescentar mais prendedores por mais umas três ou quatro vezes.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).