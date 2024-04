Coleira, caminha, brinquedos: 8 itens para quem vai adotar um cachorrinho

Adotar um cachorrinho deve ser uma decisão muito bem pensada: tenho tempo para cuidar bem do pet? Consigo arcar com despesas de alimentação, banho e saúde? Minha casa tem espaço suficiente para que ele possa se movimentar e ter uma rotina saudável?

Depois de analisar tudo isso, o passo seguinte é se equipar. Para ajudá-lo nessa missão, o Guia de Compras UOL preparou uma lista com os itens fundamentais para uma recepção perfeita: coleira, pote de comida, caminha, tapetinho para fazer xixi e brinquedos, entre outros. Confira.

Indicado para filhotes, de portes pequeno e médio

Tamanho M, com regulagem ajustável do peitoral 48 a 64 cm

Possui fechos e mosquetão resistentes e seguros.

Indicada para o adestramento e o cuidado dos animais;

Feita de poliéster;

Para todas as raças e fases;

Tamanho G.

Inclui dois potes e suporte;

Feito de inox;

Com pés antiderrapantes.

Tapete higiênico para todas as fases;

Ideal para cães de pequeno e médio porte;

Com adesivos para fixação.

À base de clorexidine e miconazol, é antifúngico e antibacteriano;

Auxilia na saúde da pelagem e pele, segundo o fabricante.

Brinquedo macio e resistente;

Dimensões: 27.5 centímetros de comprimento e 7.5 centímetros de largura;

Aroma neutro.

Indicado para cães de porte mini e pequeno (sempre supervisione a brincadeira do seu cachorro);

Textura com cravinhos que ajuda a massagear a gengiva;

Diâmetro de 6 centímetros.

Feita de poliéster e algodão;

Enchimento de fibra siliconada anti-alérgica;

Com zíper de ponta a ponta, que possibilita a retirada das laterais e fundo para lavagem.

