Campanha de Trump lança esforço para combater fraude eleitoral

Por Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) - A campanha de Donald Trump e o Comitê Nacional Republicano (RNC, na sigla em inglês) lançaram um programa nesta sexta-feira para combater a fraude eleitoral antes da eleição de novembro, mesmo que as irregularidades nas votações tenham se mostrado extremamente raras nos Estados Unidos.

O RNC e a campanha de Trump disseram que estavam se preparando para mobilizar mais de 100.000 advogados e voluntários nos Estados que deverão ser decisivos na corrida presidencial.

O Partido Republicano e a campanha de Trump disseram em um comunicado que planejam recrutar um exército de observadores eleitorais, que monitorarão locais de votação individuais em busca de irregularidades.

Os advogados, por sua vez, ficarão lotados nas "Salas de Guerra do Partido Republicano" em Estados competitivos, onde trabalharão em uma "Linha Direta de Integridade Eleitoral" para atender às ligações de observadores e eleitores que perceberem possíveis irregularidades.

"Ter as pessoas certas para contar as cédulas é tão importante quanto comparecer às urnas no dia da eleição", disse Trump em um comunicado.

"Os republicanos agora estão trabalhando juntos para proteger o voto e garantir uma grande vitória em 5 de novembro!"

O RNC executou um programa de integridade do eleitor durante as eleições para o Congresso em 2022, embora o esforço de 2024 pareça representar um avanço significativo em termos de escopo e ambição.

Durante este ciclo eleitoral, o RNC já se envolveu em 82 ações judiciais em 25 Estados relacionadas à integridade eleitoral, disse o comitê no comunicado desta sexta-feira.

Desde o lançamento de sua campanha de reeleição no final de 2022, Trump tem continuado a alegar falsamente que perdeu a eleição de 2020 devido a uma fraude eleitoral generalizada, apesar da falta de evidências de apoio e de dezenas de ações judiciais fracassadas que tentaram estabelecer um crime.

Ecoadas por muitos de seus aliados no Congresso, as falsas alegações de Trump sobre fraude eleitoral foram amplamente absorvidas pelo eleitorado republicano, cuja maioria não acredita que Biden tenha sido legitimamente eleito, de acordo com pesquisas de opinião.

Na campanha, Trump tem procurado retratar os eleitores democratas como trapaceiros crônicos em quem não se pode confiar.

Durante um discurso em Iowa, em dezembro, ele disse a seus apoiadores que estivessem prontos para "proteger o voto" em cidades administradas pelos democratas e, mais recentemente, exigiu que seus apoiadores votassem em um número tão grande que tornasse a eleição "grande demais para ser manipulada" pelos democratas.

A campanha de Biden não respondeu imediatamente a um pedido de comentário nesta sexta-feira.

Embora a maioria dos observadores eleitorais republicanos tenha se comportado pacificamente, houve muitos relatos de suposta intimidação por parte de observadores em eleições recentes que chamaram a atenção de autoridades eleitorais em Estados competitivos, incluindo Carolina do Norte, Arizona e Nevada.

(Reportagem adicional de Nathan Layne)