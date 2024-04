Reduz sintomas da menopausa e dá energia: os benefícios do leite de soja

O leite de soja ou bebida à base de soja se tornou muito popular por ser uma alternativa ao leite de vaca, pois se trata de um alimento nutritivo, perfeito para compor uma alimentação balanceada de vegetarianos e veganos.

A seguir, veja as vantagens de incluir a bebida na dieta.

Benefícios do leite de soja

1. Reduz os sintomas da menopausa

Uma meta-análise (método que combina resultados de diferentes pesquisas) publicada no periódico Climacteric envolveu 15 estudos e mostra que o leite de soja é um aliado das mulheres na menopausa.

Fitoestrógenos presentes no grão de soja usado para produzir a bebida estariam por trás desse benefício. Essas substâncias imitam o estrogênio encontrado no corpo, contribuindo para diminuir a frequência de ondas de calor, um dos sintomas mais estressantes dessa fase da vida da mulher.

2. Tem ação neuroprotetora

Um estudo publicado no periódico Current Medicinal Chemistry afirma que a isoflavona daidzeína encontrada na bebida também foi associada a benefícios neuroprotetores, apoiando a saúde geral do cérebro.

Já outra pesquisa publicada pela Neurochemistry International sugere que a isoflavona genisteína, também presente no alimento, apresenta efeitos neuroprotetores significativos em pessoas em risco de AVC oclusivo, podendo ser usada como uma estratégia na dieta para aumentar os resultados pós-AVC. No entanto, o mecanismo de ação da substância precisa ser mais bem esclarecido.

A bebida também fornece nutrientes, como o magnésio, que apoia o sono e o sistema nervoso.

3. Ajuda a prevenir a osteoporose

As isoflavonas encontradas nessa bebida atuam contra a perda óssea em mulheres pós-menopausa, segundo um estudo publicado no Journal of Clinical Medicine.

Essas bebidas também costumam ser fortificadas com vitamina D e cálcio, nutrientes essenciais para a manutenção de ossos saudáveis quando estão em uma combinação adequada. Carolina Pimentel, nutricionista

Mas a especialista lembra ainda que, para evitar a doença, também é importante praticar exercícios que exijam força muscular, não fumar, expor-se ao sol pela manhã regularmente para que o corpo possa sintetizar a vitamina D, além de evitar doses altas de cafeína e bebidas alcoólicas.

4. Desinflama o organismo

Um estudo publicado no Trials Journal mostra que o leite de soja reduz a inflamação sistêmica e intestinal, além de melhorar a saúde do microbioma do intestino (as bactérias que vivem ali) devido às fibras que fornece. Com menos inflamação, a saúde geral melhora, assim como favorece a perda de peso.

5. Cuida da saúde cardiovascular

Ao contrário do leite integral e seus derivados, o leite de soja tem baixo teor de gordura saturada, contribuindo para níveis saudáveis de colesterol, além de fornecer potássio, micronutriente que ajuda a regular os ritmos cardíacos e a pressão arterial, e vitamina K, essencial para a coagulação do sangue.

Pesquisas comprovam esses benefícios, como a meta-análise publicada no Complementary Therapies in Medicine, que associou o consumo de soja a níveis mais baixos de pressão arterial em adultos, e um estudo publicado no European Journal of Nutrition, que afirma que o consumo de soja em quatro ou mais dias da semana está associado a uma menor incidência de mortalidade por ataque cardíaco.

6. Melhora a imunidade

O leite de soja tem isoflavonas e saponinas que reforçam a imunidade por conta de suas propriedades anti-inflamatórias. A bebida também apresenta boas quantidades de vitamina A e zinco, ambos com ação antioxidante e que apoiam o bom funcionamento do sistema imune. Dessa maneira, o corpo combate melhor doenças agudas e crônicas.

7. Promove bons níveis de energia

Isso se dá por conta das vitaminas do complexo B fornecidas pela bebida e que apoiam o metabolismo, contribuindo para oferecer bons níveis de energia.

8. Ajuda a combater o câncer

A bebida de soja contém genisteína —isoflavona que interfere no crescimento e na reprodução das células cancerígenas. Trabalhos, como o publicado no periódico In Vivo, mostram que esse alimento é um grande aliado para combater o câncer de mama em mulheres na pré e pós-menopausa.

Outra meta-análise publicada no Nutrition and Cancer relaciona o alimento à prevenção do câncer de próstata, no entanto, a análise também sugere que mais estudos sejam realizados para esclarecer os mecanismos de ação envolvidos com o alimento.

9. Ajuda a reduzir o colesterol

O consumo de soja (e consequentemente da bebida de soja) reduz significativamente os níveis de colesterol total e LDL (colesterol "ruim"), por se tratar de um alimento vegetal com baixíssimas quantidades de gordura saturada.

10. Apoia a manutenção da massa magra

Por ser uma bebida à base de proteína isolada de soja, o leite de soja pode contribuir para aumentar a ingestão desse nutriente. "A soja é uma excelente fonte de proteína, uma vez que contém todos os aminoácidos essenciais. Apenas é importante verificar quanto cada produto fornece por porção", coloca Pimentel.

Um estudo randomizado descobriu que homens mais velhos que participaram de um programa de treinamento de resistência combinado com o consumo de leite de soja tiveram melhor desempenho, composição corporal e crescimento e manutenção da massa muscular.

Riscos e contraindicações

Assim como acontece com outros alimentos, a soja pode provocar alergia em algumas pessoas. Portanto, quem tiver o histórico do quadro não deve consumir a bebida de soja nem qualquer outro produto produzido com o grão.

Outro foco de discussão é sobre o alimento ter uma possível ação negativa no desenvolvimento hormonal em crianças e nos homens, mas as pesquisas mais recentes mostram que os efeitos dos fitoestrógenos da soja são bem fracos nos níveis hormonais, como coloca o artigo da Harvard School of Public Health.

Não existe razão para se preocupar com uma possível ação das isoflavonas em homens nem crianças, já que o teor é baixo. Apenas os alimentos à base de soja que passaram por um processo de fermentação podem ter um teor mais elevado. Carolina Pimentel, nutricionista

Outra polêmica que existe é em relação à interferência da bebida de soja com medicamentos tireoidianos. No entanto, desde que haja um intervalo de tempo entre o consumo dos dois, não há riscos de interação com o medicamento. Aliás, geralmente, os remédios para repor hormônio tireoidiano devem ser ingeridos apenas com água e em jejum, 30 minutos ou mais antes do café da manhã.

Como consumir

A orientação de consumo do leite de soja pode variar dependendo de fatores individuais como idade, saúde geral e necessidades nutricionais. Mas, em geral, para adultos, orienta-se o consumo de um a dois copos de leite de soja por dia. Já crianças e bebês só devem consumir a bebida de soja sob orientação médica, uma vez que o alimento não substitui o leite materno.

É aconselhável optar pelo leite de soja puro e não adoçado, ou com baixo teor de açúcar, e sem aditivos. Também deve-se escolher produtos enriquecidos com cálcio e vitamina D para garantir esses nutrientes essenciais para os ossos.

Como cada pessoa tem necessidades nutricionais específicas, é sempre recomendável consultar um profissional de saúde ou nutricionista antes de fazer mudanças significativas na dieta.