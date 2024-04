"Agressão" israelense ao Irã é escalada contra região, diz autoridade do Hamas

CAIRO (Reuters) - A "agressão" de Israel ao Irã é uma escalada contra a região, disse Sami Abu Zuhri, autoridade de alto escalão do Hamas, à Reuters nesta sexta-feira.

"Pedimos a expansão da escala do engajamento contra a ocupação (israelense) em resposta à guerra de genocídio em Gaza e à escalada na região", afirmou Abu Zuhri.

Os líderes do Hamas têm elogiado com frequência o Irã por seu apoio financeiro e militar ao grupo e a outros militantes palestinos, incluindo durante a atual guerra com Israel, que começou em 7 de outubro.

(Reportagem de Nidal Al Mughrabi)