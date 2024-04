Nunes Marques manda retirar tornozeleira do bicheiro Rogério Andrade

Do UOL, em São Paulo

O ministro Nunes Marques, do STF, decidiu suspender o uso de tornozeleira eletrônica pelo bicheiro Rogério Andrade.

O que aconteceu

Decisão manda retirar tornozeleira e revoga o recolhimento noturno, que obrigava Rogério a estar em casa às 18 horas. A informação foi divulgada pelo Metrópoles e confirmada ao UOL pelo advogado dele, André Callegari.

O bicheiro usou a tornozeleira eletrônica por um ano e quatro meses. Ele foi preso em 2022 após uma operação do MP que investigou a exploração de jogos de azar no Rio e o pagamento de propina a policiais. Em dezembro, um ministro do STJ determinou a soltura de Andrade, mas estabeleceu o uso de tornozeleira eletrônica.

Rogério Andrade é acusado de chefiar uma organização criminosa que domina o jogo do bicho, máquinas de caça-níqueis, bingos e cassinos em bairros da zona oeste do Rio. Ele também é patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.

Rogério assumiu os negócios da família em 1997 após a morte do tio, Castor de Andrade. A princípio, a posição seria ocupada pelo filho de Castor, Paulo Roberto de Andrade, mas ele foi assassinado um ano após a morte do pai. Rogério chegou a ser condenado como mandante da morte do primo, mas depois foi absolvido.

Com a morte de Castor, os contraventores passaram a travar uma sangrenta disputa pelo controle do jogo do bicho. Segundo investigações da Polícia Federal, mais de 50 assassinatos até 2007 são atribuídos à guerra da contravenção.