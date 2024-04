Corri por 2 meses com o Mizuno Action 3: 'Sensação de pisar em chão macio'

Escolher o tênis ideal para praticar atividade física não é tarefa fácil. Ainda mais para mim, que há seis anos sofri um acidente de moto que resultou em uma fratura no joelho e como consequência precisei colocar um pino e haste no local, o que me faz ter atenção na hora de comprar tênis que não prejudique a passada.

Justamente por causa da lesão preciso praticar atividade física como caminhada e musculação e para escolher o calçado levo em consideração, principalmente, a leveza e amortecimento.

Há dois meses, resolvi testar o tênis de corrida Mizuno Action 3. Fiz essa escolha porque na descrição a fabricante explica que o solado é confeccionado em espuma Softierfoam, e que ele não é feito apenas para pessoas que já estão acostumadas com a corrida, mas também para iniciantes.

O que gostei

Leveza e maciez: o tênis me surpreendeu no quesito leveza e conforto. Ele não é daqueles que aperta na lateral do pé, nem mesmo durante os exercícios de musculação.

Por ser bem leve, ele se torna bastante confortável para usar na caminhada, já que ele suaviza o impacto ao pisar. A sensação é de pisar em um chão macio.

Durabilidade: apesar de estar usando o tênis a apenas dois meses, gosto bastante da marca pela durabilidade dos produtos. Já tive outros modelos e mesmo usando todos os dias, eles duraram, em média, três anos.

Tecido respirável: o tecido em que o tênis é confeccionado possui uns furinhos, o que faz com que o pé não transpire.

Custo benefício: apesar de não ser dos modelos mais baratos do mercado, o preço dele é atraente para a qualidade do produto e o conforto que ele oferece.

Mizuno Action 3 Imagem: Simone Machado

Ponto de atenção

Tamanho: calço número 37, porém achei que essa numeração do tênis ficou bem justa. Optei por pegar um número maior para ficar mais folgado ou até mesmo ter a opção de colocá-lo com uma meia um pouco mais grossa.

Quem pode gostar?

Pessoas que praticam esporte, independente da intensidade. Por ser muito confortável, pessoas que usam tênis para trabalhar também podem ficar satisfeitas com ele.

Como escolher um tênis

A escolha do tênis deve ser feita com cautela já que um calçado inadequado pode contribuir para que ocorra lesões ou agrave às já existentes, como no meu caso que possuo um pino e uma haste no joelho.

Fernando Baldy dos Reis, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot) explica que tênis muito baixos, em que tem pouca absorção do impacto contra o solo, não são indicados para a prática de atividades físicas porque eles sobrecarregam algumas regiões do pé, principalmente do meio, e da parte da frente.

Esses tênis não absorvem o impacto do peso do paciente ou da pessoa contra o solo. Deve-se otimizar mais a utilização de tênis que você tenha a parte de trás um pouco mais alta, que o pé fica numa posição mais confortável e ao mesmo tempo absorve impacto , explica.

O ortopedista Igor de Lucena, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Seção Ceará (Sbot-CE), que também atua como médico do esporte acrescenta que para a realização de atividades físicas de baixo impacto, como caminhada e musculação, a maciez e conforto são essenciais.

É importante se atentar à entressola, que é o componente que vai dar o amortecimento do tênis. Como atualmente há diversos modelos no mercado, podem ser tênis que você julgue confortável ao colocar ou fazer uso na loja na hora de adquirir, ou tênis que sejam um pouco mais macios , diz.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).