Supermercado dos anos 60 é destaque na Semana de Design de Milão

MILÃO, 18 ABR (ANSA) - Em meio à Semana de Design de Milão, a principal loja de departamentos da capital financeira da Itália, "La Rinascente", ganhou uma releitura de um supermercado dos anos 1960, ativo e funcionando.

Concebido pela icônica loja de móveis Seletti, no andar -1 da galeria, o Seletti market tem nas prateleiras os "best sellers" do catálogo Seletti, além de produtos "fake" para complementar a instalação.

A Rinascente também ganhou mais vida com decorações, coleções-cápsula e colaborações com as marcas internacionais mais importantes do setor.

Na vitrine, a marca Valextra apresenta "Assoluto", coleção-cápsula realizada usando o tecido sustentável Econyl, produzido a partir de resíduos.

Com o projeto "Lights On!", até 6 de maio, o sexto andar conta com um espaço de exposição totalmente dedicado a produtos e marcas de excelência no âmbito da iluminação.

Por fim, marcas-símbolo de design como Fish Design, Flos, Kartell, Moleskine, Niko June, Qeeboo e Seletti "tingiram" algumas de suas peças icônicas com uma das cores da moda do ano, o Azul Klein. (ANSA).

