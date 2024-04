Roma vence Milan por 2 a 1 e vai à semifinal da Liga Europa

SÃO PAULO, 18 ABR (ANSA) - A Roma venceu o Milan por 2 a 1 no Stadio Olimpico e se classificou para a semifinal da Uefa Europa League, a segunda competição na hierarquia dos torneios de futebol de clubes da Europa.

A equipe da capital tinha a vantagem do empate porque já tinha vencido o primeiro jogo em Milão por 1 a 0.

Diante de sua torcida, a Roma encaminhou a sua classificação já no início do jogo desta quinta-feira (18): Gianluca Mancini abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo e Paulo Dybala anotou o segundo 10 minutos depois, aos 22.

A Roma, no entanto, teve a sua vitória ameaçada pela expulsão de Zeki Çelik ainda aos 31 minutos da etapa inicial.

Com um a mais, o Milan só conseguiu descontar aos 40 minutos do segundo tempo com o gol de Matteo Gabbia, insuficiente para reverter o quadro.

Na semifinal da Europa League a Roma vai enfrentar o Bayer Leverkusen, campeão alemão.

O primeiro jogo será no dia 2 de maio e o jogo de volta será no dia 9 de maio na Alemanha.

O próximo jogo da equipe do técnico Daniele De Rossi será em casa pelo Campeonato Italiano na próxima segunda-feira (22) às 13h30 no horário de Brasília contra o Bologna.

Faltando sete jogos para o fim do torneio, a Roma está em quinto lugar com 55 pontos.

Já o Milan agora tem pela frente apenas a disputa dos últimos seis jogos do Campeonato Italiano.

Os rossoneri ocupam a segunda colocação com 69 pontos e estão 14 pontos atrás da líder Internazionale, com apenas 18 em disputa.

Na segunda-feira, às 15h45 no horário de Brasília, as duas equipes se enfrentam no estádio de San Siro.

Uma vitória confirma o título da Internazionale nesta temporada. (ANSA).

