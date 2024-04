Quase metade dos italianos estava satisfeita com a vida em 2023

ROMA, 18 ABR (ANSA) - Quase metade da população italiana, 46,6%, estava altamente satisfeita com a própria vida no ano passado, informou o Instituto Nacional de Estatística (Istat).

Segundo dados da agência, este nível se manteve estável em relação a 2022. No entanto, a proporção de pessoas com "alta satisfação com a vida" aumentou entre os jovens com idades entre 25 e 34 anos, passando de 45,1% para 48,6%, cerca de +3,5% em relação ao número anterior.

A satisfação expressada pela população como um todo é estável e em níveis elevados. Confirma-se uma recuperação generalizada da satisfação com o tempo livre e as relações de amizade, especialmente entre as pessoas entre os 60 e 64 anos.

Já as satisfações econômica pessoal - com uma cota de 69,4% (+2,4%) - e profissional - 80% entre as pessoas empregadas (+2,1%) - também apresentaram sinais positivos.

Em 2023, os homens estavam mais satisfeitos com as suas condições pessoais de vida do que as mulheres (48,7% contra 44,8%) enquanto que a satisfação é menor entre idosos com mais de 75 anos (39,4%).

A pesquisa sobre os aspectos do cotidiano detecta a satisfação com as condições de vida dos cidadãos por meio de diversos indicadores. "É um dos indicadores utilizados para avaliar o bem-estar subjetivo dos indivíduos. Mede o quanto os indivíduos sentem que estão vivendo uma vida que está de acordo com as expectativas além das contingências momentâneas", concluiu o Istat. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.