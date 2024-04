Prates diz que dividendos não estão na pauta da próxima reunião de conselho da Petrobras

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A avaliação da distribuição de dividendos extraordinários da Petrobras não está na pauta da próxima reunião de conselho de administração da empresa, disse o presidente-executivo, Jean Paul Prates, em entrevista a jornalistas nesta quinta-feira após evento no Rio de Janeiro.

O colegiado terá uma reunião na sexta-feira, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

A declaração do CEO confirma reportagem da Reuters, publicada na véspera com base em fontes com conhecimento do assunto, dizendo que a questão sobre o pagamento de dividendos extraordinários não está na pauta do encontro.

As fontes disseram ainda à Reuters que serão os acionistas da empresa que devem bater o martelo sobre o assunto em assembleia na próxima semana.

(Por Rodrigo Viga Gaier)