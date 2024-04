Petróleo fecha perto de mínima de 3 semanas

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo permaneceram perto de uma mínima de três semanas nesta quinta-feira, enquanto os investidores avaliavam dados econômicos mistos dos Estados Unidos, sanções norte-americanas à Venezuela e ao Irã e alívio das tensões no Oriente Médio.

Os futuros do petróleo Brent caíram 0,18 dólar, ou 0,2%, para fechar a 87,11 dólares o barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu 0,4 dólar, ou 0,1%, para fechar a 82,73 dólares.

Esse foi o menor fechamento para o Brent desde 27 de março, pelo segundo dia consecutivo. Na quarta-feira, o WTI também fechou no seu nível mais baixo desde 27 de março.

Nos EUA, o número de norte-americanos que pediram auxílio desemprego manteve-se inalterado num nível baixo na semana passada, apontando para a continuação da força do mercado de trabalho.

Outro relatório, no entanto, mostrou que as vendas de casas existentes nos EUA caíram em março, à medida que as taxas de juros e os preços das casas mais elevados afastaram os compradores do mercado.

A resiliência do mercado de trabalho dos EUA, que impulsiona a economia, juntamente com a inflação elevada, levaram os mercados financeiros e alguns economistas a esperar que a Federal Reserve dos EUA pudesse adiar o corte das taxas de juro até setembro.

Taxas de juros mais baixas reduziriam os custos dos empréstimos e poderiam estimular o crescimento econômico e a demanda por petróleo.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York, Robert Harvey em Londres, Deep Vakil em Bengaluru, Katya Golubkova em Tóquio e Mohi Narayan em Nova Delhi)