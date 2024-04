Netflix supera meta de novos assinantes, mas prevê receita abaixo do esperado

LOS ANGELES (Reuters) - A Netflix superou as expectativas de Wall Street quanto a novos clientes pelo segundo trimestre consecutivo nesta quinta-feira, mas sinalizou que as surpresas positivas podem ter acabado, prevendo um crescimento de receita levemente abaixo das metas dos analistas.

As ações da pioneira em streaming de vídeo subiram inicialmente cerca de 3% no pós-mercado dos Estados Unidos, na esteira da divulgação do balanço, mas depois recuavam 3%.

A empresa disse que seus planos de streaming com suporte para anúncios ajudaram a atrair 9,3 milhões de novos clientes, quase o dobro da previsão consensual dos analistas consultados pela LSEG, de cerca de 5 milhões de assinantes.

As adições elevaram o total de assinantes da Netflix para 269,6 milhões no final de março.

Para o trimestre atual, a Netflix projetou uma receita de 9,49 bilhões de dólares, em comparação com as expectativas dos analistas de receita de 9,537 bilhões de dólares.

O lucro por ação de janeiro a março ficou em 5,28 dólares, de 2,88 dólares no ano anterior.

A receita da Netflix subiu 14,8%, para quase 9,4 bilhões de dólares no período, quando lançou títulos como "O Problema dos 3 Corpos" e "Griselda".

"Construímos uma combinação difícil de replicar de: catálogo forte, recomendações superiores, amplo alcance e uma base de fãs intensa, que impulsiona um engajamento saudável na Netflix", disse a empresa em carta aos acionistas.

