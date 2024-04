Ministério chinês saúda visita de Blinken à China em meio a tensões

PEQUIM (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da China saudou nesta quinta-feira a visita do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, à China, em um momento em que as tensões entre os dois países aumentam sobre comércio global, conflitos regionais e guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Blinken partirá no dia 23 de abril para uma viagem de quatro dias à China, onde se reunirá com autoridades chinesas seniores em meio ao aumento das tensões, inclusive sobre o alinhamento da China com a Rússia e os movimentos agressivos contra as Filipinas no Mar do Sul da China, informou o Politico.

Blinken também deve levantar as preocupações dos EUA de que Pequim está ajudando a Rússia a construir sua indústria de defesa para lutar na guerra contra Ucrânia.

"A China saúda a visita do secretário de Estado Blinken à China nos próximos dias", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian.

Blinken visita a segunda maior economia do mundo para ajudar a suavizar as tensões recentes, principalmente depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, na quarta-feira, pediu tarifas mais altas para os produtos de metal chineses.

"Por uma questão de princípio, temos exigido consistentemente que os Estados Unidos respeitem seriamente os princípios da concorrência leal, respeitem as regras da OMC e interrompam imediatamente as medidas protecionistas comerciais destinadas à China", afirmou Lin.

Assessores de Biden disseram que o presidente dos EUA estava propondo aumentar para 25% as tarifas impostas por seu antecessor Donald Trump sobre determinados produtos chineses de aço e alumínio. A taxa de tarifa mais alta proposta se aplicaria a mais de 1 bilhão de dólares em produtos de aço e alumínio, disse uma autoridade dos EUA.

"A China tomará todas as medidas necessárias para proteger seus próprios direitos e interesses legítimos", declarou Lin.

(Reportagem de Eduardo Baptista)