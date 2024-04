Líder diz que Padilha deseja fazer pazes com Lira: 'Não depende só dele'

Do UOL, em São Paulo

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT), diz que o ministro Alexandre Padilha quer se resolver com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP).

O que aconteceu

Padilha está disposto a fazer as pazes com Lira. "Mas não depende só dele. Depende do presidente da Câmara", afirmou Guimarães em entrevista ao jornal O Globo.

Líder defende que os dois entrem em acordo para encerrar a briga. A crise se instalou após Lira chamar Padilha, responsável pela articulação política do governo, de "incompetente".

Guimarães diz que a relação respeitosa entre Lula e Lira não foi abalada. "Não acho trivial, [mas] tenho que conviver com isso".

Segundo ele, a realidade se impõe e a Câmara mantém o diálogo com o governo. "Faço de conta que não existe e vou trabalhar, dialogando com quem dialoga com Lira, que é o Rui Costa".

Troca de farpas com o governo

Presidente da Câmara chamou Padilha de "incompetente". Lira deu declaração sobre ministro das Relações Institucionais na quinta (11), quando afirmou que governo tentou causar instabilidade com notícias sobre manutenção de prisão de Chiquinho Brazão.

Ministro respondeu e Partido dos Trabalhadores fez duras críticas a Lira. Em resposta, Padilha afirmou que não iria "descer a esse nível" e disse que não guardava rancor de Lira. O PT, por sua vez, disse que o deputado comprometeu "a liturgia do cargo de presidente da Câmara Federal".