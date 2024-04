Jeep Commander 2025 fica até R$ 40 mil mais barato; veja preços e versões

Após lançar a linha 2025 do Compass na última terça-feira (15), a Jeep começa a vender nesta quinta o Commander 2025 com muitas das novidades que acabam de ser introduzidas no SUV médio mais vendido do Brasil

Segundo a Jeep, houve uma redução de até R$ 40,7 mil nos preços sugeridos e os valores agora vão de R$ 217.290 a R$ 321.290

A principal mudança no SUV médio-grande de até sete lugares é a introdução do motor 2.0 turbo a gasolina Hurricane, capaz de render 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque, nas duas versões topo de linha do Commander: a inédita e esportiva Blackhawk (R$ 321.290), que também chegou para o Compass, e a Overland Hurricane (R$ 308.290) Nessas duas versões, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 7 segundos.

Essa é a mesma motorização adotada na Ram Rampage e no Jeep Wrangler - no Commander e no Compass, é sempre acompanhada da transmissão automática de nove velocidades com reduzida, mais tração 4x4 e seletor de tipos de terreno.

Jeep Commander Blackhawk Imagem: Divulgação

Nas duas configurações mais caras, houve nova calibragem das suspensões, que receberam novos amortecedores e molas e continuam independentes nos dois eixos, além de reforço no sistema de freios.

Continuam disponíveis na gama do Commander os motores 1.3 turboflex de 185 cv e 27,5 kgfm, mais transmissão automática de seis marchas, e 2.0 turbodiesel de 170 cv e 35,7 kgfm com câmbio automático de nove velocidades- este último conjunto mecânico agora fica restrito à versão Overland Diesel.

Não é dessa vez que o Commander nem outro modelo da Jeep traz propulsão híbrida flex - algo que, segundo já foi anunciado, acontecerá nos próximos anos, possivelmente já em 2025, em veículos da marca produzidos e comercializados no Brasil - Renegade, Compass e Commander são fabricados em Goiana (PE).

Garantia de 5 anos e condução semiautônoma

Jeep Commander Blackhawk Imagem: Divulgação

Um destaque da linha 2025 do Jeep Commander, também aplicada ao Compass 2025, é a ampliação da garantia total de fábrica de três para cinco anos, com assistência 24h em todo o território nacional.

Além disso, as unidades do Commander a partir do ano-modelo 2022 ganham mais dois anos de garantia, para igualar os cinco da linha 2025, caso estejam com o plano de revisões na rede autorizada em dia.

Jeep Commander Blackhawk Imagem: Divulgação

Quanto aos equipamentos, agora o Commander passa a contar, em todas as versões, com pacote de assistências à condução semiautônoma de nível 2, que agora agrega tecnologia de centralização do veículo nas faixas, quando o controle de velocidade de cruzeiro é ativado.

Na prática, essa centralização permite que o veículo faça boa parte das curvas "sozinho", desde que o condutor mantenha as mãos no volante - como em outros veículos, sensores desativam as assistências após alguns segundos, caso o motorista retire as mãos da direção. A partir da versão Limited, o Commander vem de fábrica com sete airbags - a configuração de entrada Longitude tem seis.

Jeep Commander Blackhawk Imagem: Divulgação

Na linha 2025, o Commander também passa a contar em toda a gama com sistema de som premium da Harman Kardon com 450 W, nove alto-falantes e subwoofer. Todas as configurações do SUV contam com painel digital de 10,25 polegadas mais central multimídia de 10,1 polegadas - a partir da opção Limited, há Alexa integrada e roteador wi-fi com um ano de plano de dados gratuito - após esse período, o serviço passa a ser pago.

A partir do Commander Limited, o banco do motorista tem ajustes elétricos e, desde a versão Overland, o passageiro frontal também conta com essa comodidade.

Além disso, na linha 2025, as configurações Overland e Blackhawk passam a trazer duas posições de memória para as regulagens do banco do condutor.

Mudanças visuais

Jeep Commander Blackhawk Imagem: Divulgação

A linha 2025 também traz novos desenhos de rodas, cinco no total, com tamanhos que vão de 18 a 19 polegadas.

As rodas maiores equipam as configurações Limited, Série S, Overland e Blackhawk, que também trazem pneus dotados de tecnologia auto selante.

Jeep Commander Blackhawk Imagem: Divulgação

As duas versões equipadas com o motor 2.0 turbo de 272 cv também se diferenciam pela grade frontal exclusiva.

Por sua vez, o Commander Blackhawk traz diferenciais estéticos como pinças de freio vermelhas, rodas de 19 polegadas com design esportivo, revestimento de suede nos bancos e no painel e detalhes de acabamento interno e externo escurecidos.

Jeep Commander Blackhawk Imagem: Divulgação

Por fim, agora a configuração de entrada Longitude pode ser configurada com cinco assentos, em vez dos sete que são padrão nas demais versões.

Confira as versões e a lista de itens de série de cada configuração:

Jeep Commander Longitude Flex - R$ 217.290

(Redução de R$ 24.300 em relação à linha 2024)

Imagem: Divulgação

Principais itens de série: faróis e lanternas full-LED, painel digital de 10,25 polegadas, central multimídia de 10,1 polegadas, bancos de couro preto, seis airbags, abertura elétrica do porta-malas, rodas de liga leve de 18 polegadas, espelhamento de celulares sem fio, sistema de controle de tração todo-terreno, tecnologias de condução semiautônoma de nível 2 e sistema de som premium da Harman Kardon com nove alto-falantes, subwoofer e 450 W de potência.

Opcional: terceira fileira de assentos e banco do motorista com ajustes elétricos. Com esse opcional, preço vai a R$ 225.990.

Jeep Commander Limited Flex - R$ 240.990

(Redução de R$ 20.800 em relação à linha 2024)

Imagem: Divulgação

Principais itens de série: todos os itens da versão Longitude Flex mais bancos e painel em couro e suede preto, sete airbags, alerta de ponto cego, carregador de celular por indução e plataforma de serviços conectados Adventure Intelligence Plus com comandos de voz via Alexa.

Jeep Commander Overland Flex - R$ 262.990

(Redução de R$ 27.000 em relação à linha 2024)

Imagem: Divulgação

Principais itens de série: todos os itens da versão Limited Flex mais rodas de liga leve de 19 polegadas com pneus auto selantes, bancos em couro e suede marrom, banco do passageiro dianteiro com ajustes elétricos, teto solar panorâmico, molduras externas inferiores na cor do veículo, banco do motorista com duas memórias dos ajustes elétricos.

Jeep Commander Overland Diesel - R$ 298.290

(Redução de R$ 40.700 em relação à linha 2024)

Imagem: Divulgação

Principais itens de série: todos os itens da versão Overland Flex mais tração 4x4 com reduzida, seletor de tipos de terreno, assistente de condução em declives e painel com interface para condução off-road.

Jeep Commander Overland Hurricane - R$ 308.290

Imagem: Divulgação

Principais itens de série: todos os itens da versão Overland Diesel mais motor 2.0 turbo a gasolina de 272 cv, painel com interface para condução esportiva, grade frontal exclusiva, rodas de 19 polegadas com novo design e saída dupla de escapamento.

Jeep Commander Blackhawk Hurricane - R$ 321.290

Imagem: Divulgação

Principais itens de série: todos os itens da versão Overland Hurricane mais design interno e externo escurecido, painel em suede preto, bordado alusivo à versão nos bancos, rodas de liga leve de 19 polegadas esportivas, pinças de freio vermelhas e carroceria com pintura exclusiva Sting Gray.

FICHA TÉCNICA

(Versões 2.0 turbo a gasolina de 272 cv)

Motor: 2.0, 4 cilindros, turbo, gasolina, injeção direta. 272 cv de potência a 5.200 rpm e 40,8 kgfm de torque a 3.000 rpm

Câmbio: automático de 9 marchas

Tração: 4x4 com reduzida

Dimensões: 4,77 m de comprimento, 1,86 m de largura, 1,72 m de altura e 2,79 m de distância entre-eixos

Peso: 1.886 kg em ordem de marcha

Capacidade de carga: 540 kg

Porta-malas: 233 litros (661 litros com terceira fileira de assentos rebatida)

Freios: discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira

Suspensão: independente do tipo McPherson com barra estabilizadora na dianteira e na traseira

Direção: elétrica

Pneus: 235/50 R19

Capacidade do tanque: 61 litros

Aceleração de 0 a 100 km/h: 7 segundos

Velocidade máxima: 220 km/h

Consumo médio: 8,2 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada

*Viagem a convite da Stellantis