Irã garante aos EUA que não quer 'expansão das tensões' com Israel

O chefe da diplomacia iraniana declarou que seu país fez chegar várias "mensagens" aos Estados Unidos para garantir que o Irã não busca "uma expansão das tensões" com Israel no Oriente Médio, informou seu ministério nesta quinta-feira (18).

"O que pode aumentar as tensões na região é o comportamento do regime sionista", disse Hossein Amir Abdollahian ao chegar na manhã desta quinta-feira a Nova York para uma reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Israel disse na quarta-feira que se reservava "ao direito de se proteger" da República Islâmica depois que Teerã atacou seu território com centenas de drones e mísseis no fim de semana.

O ministro das Relações Exteriores do Irã insistiu que "mensagens foram enviadas antes e depois da operação" para os Estados Unidos, principalmente por meio da embaixada suíça em Teerã, que representa os interesses dos EUA no país na ausência de relações diplomáticas entre as duas nações.

"Deixamos claro para os americanos que a decisão (...) de responder ao regime israelense", após o ataque atribuído a Israel contra o consulado iraniano em Damasco em 1º de abril, foi "definitiva", disse o ministro.

Com as mensagens, o Irã quer afirmar que "não busca uma expansão das tensões na região", acrescentou.

