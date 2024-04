Fiorentina vence Viktoria Plzen e avança à semi da Conference

SÃO PAULO, 18 ABR (ANSA) - A Fiorentina venceu o Viktoria Plzen, da República Tcheca, por 2 a 0 na prorrogação e conquistou a classificação para a semifinal da Uefa Conference League, a terceira competição na hierarquia dos torneios internacionais de clubes da Europa.

Depois de um empate em 0 a 0 no jogo de ida na República Tcheca, os dois times voltaram a empatar pelo mesmo placar nos 90 minutos de partida desta quarta-feira (18) no estádio Artemio Franchi, em Florença.

Na prorrogação, Nicolás González abriu o placar aos dois minutos do primeiro tempo e Cristiano Biraghi sacramentou a classificação da Viola com um gol aos três minutos do segundo tempo.

O jogo foi inteiramente dominado pela equipe italiana. Já no primeiro tempo do tempo normal a Fiorentina registrou mais de 70% de posse de bola com 13 finalizações contra apenas uma da equipe adversária.

O domínio da Viola ficou ainda maior a partir dos 22 minutos do segundo tempo do tempo normal, quando o brasileiro Cadu foi expulso e deixou o Viktoria Plzen com 10 jogadores.

No saldo total da partida, a equipe de Florença teve 68% de posse de bola e arrematou 36 vezes, contra apenas dois arremates da equipe da República Tcheca.

Na semifinal a Fiorentina vai enfrentar o vencedor do confronto entre o Brugge, da Bélgica, e o Paok, da Grécia, que sairá ainda nesta quarta-feira.

O primeiro jogo será no dia 2 de maio em Florença, e o jogo de volta será no dia 9 de maio fora de casa.

Até lá a equipe do técnico Vincenzo Italiano volta a se concentrar nas competições nacionais.

Com mais sete jogos pela frente no Campeonato Italiano, a Fiorentina atualmente ocupa a 10ª colocação com 44 pontos.

O próximo jogo será neste domingo (21) às 13h no horário de Brasília contra a lanterna Salernitana fora de casa.

A Fiorentina ainda disputa a Copa da Itália: na próxima quarta-feira (24), às 16h, a Viola visita a Atalanta por uma vaga na final.

No primeiro jogo da semifinal, em Florença, a Fiorentina venceu por 1 a 0. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.