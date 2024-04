Filhos de John Lennon e Paul McCartney escrevem música juntos

James McCartney e Sean Ono Lennon, filhos dos integrantes dos Beatles Paul e John, escreveram juntos a música "Primrose Hill", lançada há alguns dias e bem recebida pelos fãs da banda.

O lançamento foi anunciado na última sexta-feira (12) por James, que a interpreta.

"Primrose Hill está aqui! Estou muito animado por compartilhar minha última música, co-escrita com meu querido amigo Sean Ono Lennon", escreveu ele no Instagram, ao lado de uma selfie dele e do filho de John Lennon.

O nome da canção é uma referência ao bairro londrino de mesmo nome, onde muitas estrelas, incluindo Paul McCartney, possuem residências.

A música apresenta ecos melancólicos e a influência das duas estrelas do grupo de Liverpool é nítida.

"Se você fechar os olhos, ouve as mesmas vozes", disse um fã no Instagram, em referência a John Lennon (falecido em 1980) e Paul McCartney.

"Nunca pensei que ouviria uma nova música de Lennon/McCartney em 2024", comenta outro.

Seguindo os passos familiares, James McCartney, de 46 anos, e Sean Ono Lennon, de 48, abraçaram carreiras musicais, o primeiro colaborando com frequência nos álbuns do pai.

mhc/gmo/ber/mab/mb/yr/fp

© Agence France-Presse