Custo de produção de produção de suínos e de frangos de corte cai em SC e no PR

São Paulo, 18 - Os custos de produção de suínos e de frangos de corte caíram em março em comparação com o mês anterior em Santa Catarina e no Paraná, Estados líderes em produção e exportação. Isso é o que mostram os estudos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Suínos e Aves) em sua Central de Inteligência de Aves e Suínos (Cias).Conforme a pesquisa, em Santa Catarina, o custo de produção do quilo de suíno vivo alcançou R$ 5,61, queda de 1,42% em relação a fevereiro. No ano, a baixa acumulada é de 9,52%, o que fez o Índice de Custo de Produção do Suíno (ICPSuíno) cair para 321,12 pontos. "O custo com a alimentação dos suínos determinou esse recuo, caindo a R$ 4,09, o que representou 73,33% do custo total", disse a Embrapa.Já o custo de produção do quilo do frango de corte no Paraná foi de R$ 4,27, em março, queda de 2,39% em comparação com fevereiro. No ano, o acumulado é de queda de 3,14%, o que fez o ICPFrango recuar para 330,66 pontos. Assim como na suinocultura, o custo com a alimentação das aves determinou essa baixa, caindo a R$ 2,84, participando em 66,39% do custo total.A Embrapa explicou que os Estados de Santa Catarina e Paraná são usados como referência nos cálculos da Cias por serem os maiores produtores nacionais de suínos e de frangos de corte, respectivamente. Os custos de produção são uma referência para o setor produtivo. Suinocultores independentes e avicultores sob contratos de integração devem acompanhar a evolução dos seus próprios custos de produção.