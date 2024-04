Campeã de vendas, panela de pressão está por R$ 170: 'economia de tempo'

Está em busca de uma panela de pressão para ganhar agilidade na cozinha? Um dos modelos que fazem sucesso na Amazon, parceira do UOL, é a Vancouver, da marca Tramontina, com duas mil compras só no mês passado.



O produto conta com mais de 33 mil avaliações de consumidores e nota média de 4,8 (do total de cinco). A seguir, citamos as características dessa panela e o que diz quem já comprou.

O que essa panela de pressão tem de especial?

É feita de alumínio com revestimento interno e externo de antiaderente Starflon T1, para cozinhar os alimentos de maneira uniforme e evitar que grudem.

Tem tampa de alumínio com acabamento externo polido e interno satinado.

Possui cabo superior e inferior de baquelite antitérmico, para dar mais segurança ao uso.

É certificada pela NBR 11823, que detalha as normas para fabricação de panelas de pressão.

Tem 20 cm de diâmetro e capacidade de 4,5 L.

O que diz quem a comprou?

Entre os principais benefícios que os consumidores citam nas avaliações da panela, estão o custo-benefício, a rapidez no preparo das refeições e a facilidade de limpar. Confira alguns comentários.

Excelente. Entrega rápida, produto bem embalado, tudo perfeito. Essa panela é boa demais. Cozinha super-rápido, pega pressão rápido, é muito prática e eficiente.

Wania R.



Panela muito boa. Cozinhou o feijão rapidinho. Economia de tempo e gás.

Sérgio Ricardo de Borba Cruz

Um sonho de consumo. Melhor panela de pressão da minha vida. Sou apaixonado por ela. O melhor custo-benefício que já comprei. Simplesmente perfeita.

Márcio

Amei. Nunca tinha usado panela de pressão por medo, só usava digital. Usei pela primeira vez ontem e graças a Deus valeu a pena. Recomendo que leiam o manual assim como eu fiz.

Karina Scheuermann

Ótimo custo-benefício (pós 1 ano de uso).

Kilvia Maia

O tamanho é ótimo. Costumo cozinhar por uma semana ou mais e atende minhas expectativas. É fácil de limpar e cozinho tudo nela.

Bárbara Tenório

Pontos de atenção

Por outro lado, há relatos de que a panela apresentou defeitos, como travamento da tampa e problema na válvula. Também há consumidores que citam que o produto não funciona em fogão de indução.

Com menos de um ano de uso, a válvula que fica próximo ao cabo estragou e está travando a tampa na hora de abrir.

Marcio Issamu

A panela é bonita, parece cozinhar direitinho. Mas não funciona em fogão de indução e precisarei devolver.

Andressa



Às vezes, fica vazando água. Com o tempo, a panela vai apresentando vazamento.

Jéssica Sampaio

