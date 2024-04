Cabelo hidratado e protegido todo dia: 5 óleos capilares a partir de R$ 18

O óleo capilar é um aliado para quem deseja um tratamento completo para os cabelos com apenas um produto. Com inúmeros benefícios e ativos específicos para as necessidades de cada cabelo, o óleo é responsável por deixar os fios hidratados, nutridos, sedosos, alinhados, protegidos e até livres do temido frizz.

Esse clássico produto possui versões com texturas mais leves, indicadas para fios mais finos e versões mais densas, para cabelos mais grossos e cheios. Além disso, é possível gastar menos e ainda assim garantir resultados incríveis para as madeixas. Confira abaixo 5 opções por menos de R$ 50.

Fórmula leve e com toque seco.

Ideal para deixar os fios macios, com controle do frizz e estática.

Restaura a fibra capilar, fortalece, nutre e revitaliza o couro cabeludo e os fios.

Minimiza o desgaste dos fios provocado por poluição, sol, vento, secador, chapinha, piscina, mar e processos químicos.

Contém proteção térmica.

Fórmula enriquecida com blend de óleos.

Nutre, alinha as pontas e recupera o brilho e a maciez dos fios.

Textura leve.

Proporciona efeito gloss, deixando os fios luminosos e restaurados.

Indicado para todos os tipos de cabelos.

Fórmula enriquecida com 12 tipos de óleos.

Promove hidratação, nutrição e brilho intenso.

Ajuda a definir os cachos.

Age contra o ressecamento e reparação das pontas duplas.

Indicado para cabelos cacheados e crespos.

Fórmula enriquecida com 6 óleos de flores preciosas.

Hidrata profundamente, nutre, controla o frizz, pontas duplas e quebra dos fios.

Deixa os fios mais macios e brilhosos.

Contém proteção térmica até 230 graus.

Indicado para todos os tipos de cabelos.

Pode ser usado como umectante, finalizador e na técnica LOC (líquido, óleo e creme).

Tem ação emoliente e nutre os fios.

Deixa os fios mais macios e brilhosos.

Combate o ressecamento.

Indicado para cabelos cacheados, ondulados e crespos.

Como usar?

Os óleos podem ser usados na umectação (antes do banho, deixando o produto agir nos fios por alguns minutos), finalização ou sempre que sentir necessidade de hidratar os fios no dia a dia. Mas lembre-se: nunca aplique o produto na raiz e sim no comprimento até as pontas.

