Brasil defende reconhecimento do Estado palestino na ONU

(ANSA) - BRASÍLIA, 18 APR - O governo brasileiro fez uma defesa, nesta quinta-feira (18), da admissão da Palestina como Estado-membro da Organização das Nações Unidas (ONU), durante uma sessão do Conselho de Segurança em Nova York.

"Chegou a hora de a comunidade internacional finalmente receber o Estado da Palestina plenamente soberano e independente como um novo membro da ONU. Não há mais desculpas para impedir o Estado da Palestina de se juntar à ONU como membro pleno", disse o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

"Reiteramos nosso apoio inabalável à Palestina em sua busca por mais reconhecimento internacional", destacou o chanceler.

Para o diplomata, o reconhecimento da Palestina pode contribuir para uma solução das tensões no Oriente Médio: "A paz e a estabilidade no Oriente Médio só podem ser alcançadas quando as aspirações do povo palestino pela autodeterminação e soberania forem atendidas.

O projeto de resolução protocolado pela Argélia, que conta com o apoio de nações árabes, Rússia e China deve ser votado nesta sexta-feira (19) no Conselho de Segurança.

O Brasil reconheceu o Estado palestino em 2010, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

