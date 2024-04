BC atualiza calendário de divulgação de notas econômico-financeiras de março

O Banco Central atualizou nesta quinta-feira, 18, o calendário de divulgação das notas econômico-financeiras do mês de março e adiou as publicações, como vem acontecendo há alguns meses em razão da operação-padrão dos funcionários do BC.

Segundo o novo calendário, a nota de estatísticas do setor externo do mês de março será divulgada agora só em 2 de maio. Antes, estava prevista para o dia 25 de abril. As estatísticas monetárias e de crédito tiveram divulgação adiada de 26 de abril para 3 de maio. Por último, as estatísticas fiscais, que trazem o resultado do setor público consolidado, serão divulgadas em 6 de maio e não mais em 30 de abril, como previsto anteriormente.