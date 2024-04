Balança de bioimpedância vale a pena? Veja modelos por a partir de R$ 38

Se você quer ficar por dentro de parâmetros do seu corpo, como como quantidade de gordura, nível de hidratação e Índice de Massa Corporal (IMC), uma opção razoável é investir em uma balança de bioimpedância.

Esse tipo de aparelho se parece com uma balança digital comum, porém consegue medir muito mais do que só o peso. Como eles fazem isso? Confira abaixo.

Como as balanças de bioimpedância funcionam?

Antes de falarmos do aparelho em si, vale explicar um detalhe do nosso corpo. Você já deve ter ouvido falar que 70% do corpo humano é composto de água, certo?

O líquido está presente em diversos tecidos do corpo, mas os músculos são especialmente "hidratados", digamos. Paralelamente, tecidos gordurosos têm um baixo teor de água.

Isso tem tudo a ver com a balança de bioimpedância. Já viu aquelas marcas de "pés" que existem na base? São eletrodos. Quando pisamos neles, a balança dispara uma corrente elétrica de baixa intensidade pelo nosso corpo (não se preocupe, você nem sente).

Essa corrente passa com mais facilidade por tecidos que são ricos em água. Afinal, a água é uma boa condutora de eletricidade. Por outro lado, em tecidos onde há maior concentração de gordura, a corrente encontra mais resistência para fluir.

Então, quando a corrente retorna à balança, ela é capaz de medir o tempo que foi gasto e, portanto, a resistência dos diferentes tecidos.

A partir daí, entram em cena algoritmos que fazem uma correlação entre a facilidade com a qual essa corrente circula pelo corpo e dados como altura e peso da pessoa. Com isso, determinam de maneira aproximada parâmetros como gordura corporal, nível de hidratação, Índice de Massa Corporal, musculatura, entre outros.

Normalmente esses dados são enviados para aplicativos de smartphone via conexão Bluetooth, nos quais eles são armazenados e criam um histórico. Com isso, é possível ter uma ideia se aquela rotina de exercícios ou dieta está surtindo o efeito desejado.

Dúvidas comuns

Há risco de choque?

Não. A corrente gerada pela balança é de baixa intensidade. Isso não quer dizer que o aparelho seja totalmente seguro para pessoas portadoras de marcapasso e gestantes. Neste caso, o ideal é procurar orientação médica antes do uso.

Os resultados desse tipo de medição são confiáveis?

A precisão dos dados obtidos por balanças de bioimpedância é aproximada. Depende bastante do tipo de aparelho. Os modelos mais comuns, nos quais apenas se apoia os pés sobre eletrodos, tendem a ter resultados menos confiáveis do que aqueles mais completos, geralmente de uso profissional. Nesses, além dos eletrodos dos pés, há hastes para o paciente segurar, o que ajuda na circulação e medição da corrente.

Outros fatores que podem atrapalhar os resultados são eletrodos sujos ou engordurados e também questões como jejum.

De maneira geral, equipamentos mais sofisticados e manipulados por profissionais qualificados tendem a apresentar resultados mais precisos. Ainda assim, equipamentos mais simples podem, ao menos, dar pistas sobre o que ocorre dentro do corpo.

Fontes: Julio Lucchi, Doutor e Coordenador da Pós-Graduação do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT); Rudolf Bühler, professor do departamento de Engenharia Elétrica da FEI.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).