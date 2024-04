Atalanta perde por 1x0, mas se classifica à semi da Liga Europa

SÃO PAULO, 18 ABR (ANSA) - A Atalanta perdeu por 1 a 0 para o Liverpool em Bérgamo nesta quinta-feira (18), mas ainda assim conseguiu a classificação para a semifinal da Uefa Europa League, a segunda competição internacional de clubes na hierarquia do futebol europeu.

Os bergamascos tinham vencido o primeiro jogo por 3 a 0 na Inglaterra, e por isso podiam perder por até dois gols para avançar à semifinal e manter acesa a esperança de conquistar pela primeira vez um título internacional.

O Liverpool começou o jogo empenhado em reverter o quadro e abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo com um gol de pênalti de Mohamed Salah.

A partir daí, o Liverpool controlou a posse de bola durante praticamente dois terços do tempo do jogo (64%), mas não conseguiu criar tantas oportunidades. Foram 10 chutes contra oito da equipe italiana no estádio Azzurri d'Italia em Bérgamo.

O jogo de ida será fora de casa no dia 2 de maio e o jogo de volta será no dia 9 de maio em Bérgamo.

Até lá, a Atalanta vai se concentrar nas competições nacionais. Neste domingo (20) a equipe do técnico Gian Piero Gasperini joga fora de casa às 15h45 no horário de Brasília contra o Monza pelo Campeonato Italiano.

A sete jogos do fim do torneio, os bergamascos ocupam a sexta colocação com 51 pontos.

Na quarta-feira da semana que vem (24), às 16h no horário de Brasília, a Atalanta recebe a Fiorentina em Bérgamo num jogo que vale vaga na final da Copa da Itália.

No primeiro jogo, em Florença, a Fiorentina venceu por 1 a 0.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.