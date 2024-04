Argentina busca status de parceira da Otan

BUENOS AIRES (Reuters) - A Argentina pediu à Otan para se tornar um dos "parceiros globais" da aliança ocidental de segurança, disse o ministro da Defesa argentino, Luis Petri, nesta quinta-feira, enquanto o governo do presidente Javier Milei busca laços mais fortes com os Estados Unidos e a União Europeia.

A Argentina anunciou na terça-feira que estava comprando 24 caças F-16 fabricados nos Estados Unidos da Dinamarca, em um acordo apoiado por Washington.

Petri se reuniu com o secretário-geral adjunto da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mircea Geoana, e lhe entregou uma carta expressando o interesse da Argentina em se tornar um parceiro, escreveu o ministro na plataforma X.

De acordo com a Otan, os parceiros globais cooperam com os membros da aliança, por exemplo, por meio do compartilhamento de informações e da participação em operações militares.

Os atuais parceiros globais da Otan incluem Austrália, Colômbia, Iraque, Japão, Coreia do Sul, Mongólia, Nova Zelândia e Paquistão.

(Reportagem de Maximilian Heath)