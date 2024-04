Volvo eleva previsão para mercado brasileiro de caminhões em 2024

SÃO PAULO (Reuters) - A Volvo anunciou nesta quarta-feira uma melhoria em sua estimativa para o mercado brasileiro de caminhões neste ano, enquanto manteve as expectativas para as regiões da América do Norte e Europa.

A montadora agora espera que as vendas totais de caminhões novos no Brasil atinjam 95 mil unidades em 2024 ante a previsão anterior de 90 mil.

As vendas de caminhões novos no Brasil encerraram 2023 em 108.024 unidades, uma queda de 14,7%, segundo dados da associação de montadoras, Anfavea.