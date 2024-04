Vital Ambiental faz pedido de registro de companhia aberta

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de saneamento Vital Engenharia Ambiental fez à Comissão de Valores Mobiliários pedido de registro de companhia aberta categoria A, que permite uma eventual oferta de ações, segundo dados da autoridade de fiscalização dos mercados no Brasil.

O pedido deu entrada na CVM em 12 de abril e ocorreu três dias após o registro da solicitação da provedora de internet banda larga Giga Mais Fibra, também na categoria A. Apenas estas duas empresas constam como análise na categoria A na CVM neste ano. Há ainda outros cinco pedidos de registro de companhia aberta categoria B, que não permite emissão de ações.

A Vital Ambiental afirma ser uma das maiores empresas de gestão de resíduos sólidos do Brasil e da América Latina, atendendo 14 milhões de pessoas e com 10 mil funcionários. A empresa está presente em mais de 15 cidades do país, incluindo São Luís, Linhares (ES) e Santana do Paraíso (MG).

(Por Alberto Alerigi Jr.)