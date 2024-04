Técnica de make da Victoria Beckham funciona? Veja teste e produtos

A empresária e ex-integrante do grupo Spice Girls, Victoria Beckham, fez um tutorial de make que bombou na internet com o produto Contour Stylus, da sua própria marca de beleza, a Victoria Beckham Beauty. O truque foi testado no Lab da Beleza de sábado (13) com um produto similar.

A seguir, veja foi como o teste feito pela pesquisadora e maquiadora Vanessa Rosan, além de uma lista de produtos selecionada pelo Guia de Compras UOL para quem também deseja experimentar.

Como foi o teste?

Primeiramente, Vanessa Rozan pontua que o afinamento do nariz não é um passo obrigatório da maquiagem. "Todos os narizes podem ser como eles são naturalmente. Mas existe essa obsessão a respeito de uma beleza eurocêntrica, que é sempre a do olho amendoado e do nariz muito fino, do rosto mais encovado. E o contorno reforça essa obsessão", explica.

Ela pontua que esse tipo de contorno feito no vídeo pela ex-Spice Girl é interessante principalmente para aparecer em vídeo e foto, dando uma impressão de profundidade ao rosto. "Quando se passa base no rosto todo, você perde a profundidade e o rosto fica mais 'chapado', sem a volumetria que a gente tem naturalmente", justifica.

Ao começar o teste, Vanessa deixa o contorno em bastão viradinho, para aproveitar a lateral do produto e fazer um contorno mais delicado no nariz. Então ela passa nas laterais e faz um "V" na ponta do nariz. Em seguida, aplica nas maçãs do rosto e desenha dois "X" na testa, acima de cada uma das sobrancelhas.

Depois, ela faz um contorno que começa nas laterais do queixo e vai em direção às orelhas. Por último, contorna a parte inferior dos olhos e o côncavo. Para completar, usar o pincel para esfumar e espalhar bem o produto no rosto.

E o veredicto? "O 'X' eu achei interessante, porque, no caso dela, diminui esse volume que parece a mais (na testa), comparado com a parte de baixo. Para o 'ao vivo', eu não usaria, está bem esfumado aqui, mas eu ainda vejo", avalia.

Vanessa indica que, caso você tenha interesse em usar essa técnica de contorno para desenhar mais o rosto, principalmente para sair em uma foto ou gravar um vídeo, é importante tomar cuidado para esfumar bem. Assim, a face não fica muito marcada.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).