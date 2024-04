Rinite ou sinusite? Sintomas são parecidos, mas diferenciar é importante

Nariz entupido, redução do olfato e secreção nasal. Com base nesse quadro, você acharia que o problema é rinite ou sinusite? Ficou na dúvida? Especialistas afirmam que há realmente uma confusão entre elas por causa de alguns sintomas semelhantes (como os citados anteriormente) e até pelos nomes parecidos.

Ambas são inflamações

O "ite" no fim das palavras significa inflamação. Enquanto a rinite é uma inflamação da mucosa do nariz, a sinusite atinge os seios da face, localizados nas bochechas, entre os olhos e acima deles.

Ambas têm mais uma coisa em comum, além de alguns sintomas: nos dois casos, é indicado procurar um médico se os sinais não cessarem após cinco ou sete dias. O otorrinolaringologista é o especialista mais indicado para avaliar o caso, fazer o diagnóstico de rinite ou de sinusite e indicar o tratamento.

É importante saber diferenciá-las, para evitar o uso desnecessário de antibióticos e corticoides. A demora para procurar um médico é um problema comum, mas só piora o quadro.

O que é rinite? É uma inflamação da mucosa do nariz que pode ser infecciosa ou causada por agentes alergênicos Imagem: iStock

O que é rinite?

Rinite é o processo inflamatório da mucosa que reveste o nariz e pode ser de curta ou longa duração. As principais causas da rinite são as infecções por vírus, bactérias ou fungos e alergias (pó, bolor, pólen, pelo ou tecido de animais e ácaro, presente em cobertores, tapetes e carpetes, bichos de pelúcia ou roupas felpudas).

Os sintomas da rinite mais frequentes são nariz entupido (obstrução nasal), secreção, espirros repetidos e coceira nasal. Mas você também pode observar os seguintes sinais:

Obstrução nasal intermitente ou persistente, bilateral ou não, principalmente à noite;

Secreção fluida clara, mas pode também ser amarelada e espessa;

Dor facial e frontal com sensação de peso;

Redução do olfato;

Coceira nos olhos, vermelhidão local ou lacrimejamento;

Fotofobia;

Sangramento nasal, decorrente do trauma da mucosa nasal, especialmente em crianças

Sensação de catarro que escorre atrás da garganta;

Prurido no ouvido, palato e garganta;

Dor de ouvido ou sensação de ouvido tampado e estalido ao deglutir.

O tratamento da rinite se baseia no seu tipo, mas é basicamente feito com anti-histamínico (antialérgico), descongestionante nasal de uso breve (não mais que dois ou três dias) e soro fisiológico hipertônico para redução do inchaço da mucosa. Os antialérgicos funcionam contra os sintomas quando há crise. O tópico é para desinflamar a mucosa e os corticosteroides reduzem o sintoma da coriza e a inflamação aos poucos.

Além dos medicamentos, fazer higiene ambiental e imunoterapia podem entrar na lista. Para a higiene, é preciso descobrir o alérgeno a combater, como o ácaro, por exemplo.

O que é sinusite? É uma inflamação seios da face Imagem: iStock

O que é sinusite?

Sinusite é o processo de inflamação das mucosas dos seios paranasais (os ossos que rodeiam olhos, maçã do rosto e testa) e pode ser provocada por bactérias, vírus ou também em decorrência de alergias. Mas as causas da sinusite podem variar, influenciando a duração do problema. A sinusite crônica, por exemplo, pode ser causada por problemas anatômicos também, como desvio do septo ou estreitamento da cavidade nasal e da drenagem dos seios paranasais.

Os sintomas da sinusite costumam ser mais graves, comparados aos da rinite:

Obstrução nasal;

Secreção nasal ou faríngea espessa, amarelada ou esverdeada;

Tosse;

Cefaleia (dor de cabeça);

Mal-estar;

Cansaço;

Irritação na garganta;

Redução do olfato.

Dor na face;

Febre.

O tratamento da sinusite também se baseia em corticoides tópicos para desinflamar mucosa e, algumas vezes, em antibióticos. É importante ressaltar que não é sempre que a sinusite ataca que o indivíduo deve usar antibiótico. Se ela for fúngica, por exemplo, o antibiótico não vai adiantar. Entretanto, os números mostram que nem todos respeitam essa regra. Segundo a AAO-HNSF (Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço), a doença é a quinta causa mais frequente do consumo de antibióticos.

Para o diagnóstico da sinusite é necessária uma avaliação clinica e uma videonasofibroscopia (um endoscópio é colocado dentro da cavidade e checa se além da inflamação e infecção tem algum processo de obstrução mecânica). No caso da sinusite crônica (que dura mais do que três meses), pode ser necessária uma cirurgia. Ela é feita por meio de uma videoendoscopia, sem nenhum corte externo e com visualização muito precisa. Remove-se a mucosa doente, fungo ou pólipo sem necessidade de pós-operatório, tampão ou curativo externo.

Mesmo com sintomas de rinite ou de sinusite, o uso frequente de descongestionante nasal não é indicado Imagem: Fernanda Garcia/VivaBem

Lavagem nasal

Tanto para a rinite quanto para a sinusite, a lavagem nasal é indicada para a prevenção. Além disso, é indicado ficar longe dos fatores desencadeadores da alergia, manter a higiene da casa, evitar ambientes poluídos ou com muito pó, bem como aromas fortes, umidade e tabagismo.

Veja o passo a passo da lavagem nasal eficaz:

Use sempre soro fisiológico 0,9%;

Na falta dele, é possível utilizar solução fisiológica caseira: 1 litro de água fervida ou filtrada acrescida de 2 colheres (chá) de sal e 1 colher (chá) de bicarbonato;

Encha uma seringa com capacidade para 20 ml com a solução - preferencialmente morna;

Aplique-a nas narinas, uma de cada vez, de forma lenta e contínua.

Fontes: Cícero Matsuyama, otorrinolaringologista do Hospital Cema (SP); e Denilson Fomin, otorrinolaringologista da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (SP)

*Com matéria publicada em 28/10/2021