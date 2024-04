Bepantol, Sallve e Nivea: saiba qual é o melhor hidratante labial para você

A busca por melhorar meu cuidado pessoal sempre está em crescimento. Por isso, aos poucos vou criando novos hábitos e aumentando a lista de produtos que podem me ajudar. Protetor solar, cremes hidratantes para rosto, mãos e corpo, e máscara capilar já fazem parte da rotina.

Eu nunca tive o hábito de passar batom ou gloss, mas como costumo tirar pelinhas da boca com muita frequência comecei a carregar comigo, sempre que era possível, um hidratante labial. Nas últimas semanas resolvi testar três produtos de marcas diferentes, que estão em promoção, para escolher meu hidratante preferido. Spoiler: gostei de todos, porém os usaria em momentos distintos.

O que gostei

Cheiroso: o cheiro foi a primeira coisa que notei antes de passar o hidratante labial da Nivea. Bem perfumado, me fez lembrar os outros produtos da marca, que são meus queridinhos.



Hidratação na medida: semelhante a uma manteiga de cacau, desde o primeiro uso o produto deu uma sensação de proteção e hidratação.

Funciona bem: com uma textura aveludada, o hidratante é transparente e espalha bem pelos lábios. Além da hidratação instantânea, senti uma refrigeração na hora.

Fixação: mesmo após algumas horas de uso, ainda sentia o hidratante fixo nos lábios.

Dupla função: apesar de transparente, o hidratante fica com uma textura parecida com o gloss.

Ponto de atenção

Para quem tem o olfato apurado como o meu, pode ser um pouco desagradável beber água depois de passar o hidratante da Nivea. Como ele tem um cheiro marcante, acabei "sentindo o gosto" dele quando bebi água.

Para quem é esse produto?

Eu indico esse produto para quem gosta de manter os lábios hidratados o dia todo e de usar gloss.

O que gostei

Sem cheiro: completamente sem cheiro, esse hidratante é o que mais se assemelha a manteiga de cacau.

Hidratação e absorção: com uma absorção rápida, hidrata o lábio desde o primeiro uso. Mesmo depois de beber água, o hidratante se manteve firme.

Protetor solar: além de hidratar, o produto da Sallve ainda protege dos raios solares.

Textura leve: dos três produtos esse foi o que tinha a textura mais leve.

Ponto de atenção

Tamanho: dos três produtos esse era o menor. Isso não quer dizer que ele vai acabar primeiro, só apenas que vem menos produto na embalagem.

Para quem é esse produto?

Eu indico esse hidratante para quem quer proteger os lábios dos raios UVA/UVB. Como tem uma textura leve, é possível passar esse produto antes de usar um batom ou um gloss.

O que gostei

Cheiro suave: ele tem um cheirinho bem suave, que não chega a incomodar.

Absorção rápida: desde o primeiro uso, já senti o produto sendo absorvido rapidamente. Quando bebia água, ele continuava fixo nos lábios.

Hidratação: após o uso desse hidratante, já senti meus lábios bem hidratados.

Dupla função: além de hidratante, o produto pode ser usado como um protetor solar labial.

Para quem é esse produto?

Indico esse produto para quem passa bastante tempo debaixo do sol ou apenas quer manter os lábios hidratados diariamente.

