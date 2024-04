Mariana Ferrão: 'Dá tempo de a vida trazer o que a gente tanto espera?'

Uma mãe à espera de um filho que, quando finalmente chega, encontra a progenitora sem vida. No episódio desta quarta-feira (17/4) do quadro 'Mari vs Mari', a jornalista e palestrante em saúde mental Mariana Ferrão compartilha um texto autoral que escreveu há 17 anos e reflete sobre as "esperas longas" que a vida impõe.

"Esperas longas, esperas cansativas, ficar à espera, esperar sem esperança. Quando a gente espera desse jeito, parada no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, será que dá tempo de a vida trazer aquilo que a gente tanto espera?", questiona Ferrão.

Será que o que a gente espera tanto, a gente também precisa caminhar para encontrar? Mariana Ferrão

No conto escrito pela jornalista, o novelo de lã da mãe desliza até a porta no momento em que o filho retorna para a casa. Ferrão faz uma analogia com a cena e pergunta ao público: "A minha provocação aqui para vocês é: o que vocês estão fazendo para lançar esses fios em direção àquilo que vocês tanto querem?".

Qual é o ato, a ação, o movimento que te liga àquilo que você tanto quer? Ou será que aquilo que você quer, você quer que simplesmente apareça? Mariana Ferrão

