Ilegal? Polêmica com governo italiano faz Alfa Romeo trocar nome de carro

A Alfa Romeo se viu obrigada a mudar o nome de um carro após o governo italiano tê-lo considerado ilegal. O veículo se chamava Milano, e o fato deste ser o nome em italiano da cidade que chamamos em português de Milão o faz ser proibido por lei no país europeu.

A questão é que o SUV de entrada, que possui versões elétrica e híbrida, seria feito na Polônia. O governo citou uma lei que proíbe modelos com nomes italianos de serem produzidos fora da Itália.

O que aconteceu

O ministro da indústria italiano, Adolfo Urso, declarou que a utilização do nome "Milano" para um novo modelo esportivo compacto da Alfa Romeo estava proibida por lei. Isso ocorre porque o carro seria fabricado na Polônia e teria o nome da cidade italiana.

O nome, que foi escolhido após uma pesquisa de público, faria homenagem à cidade onde a marca nasceu no ano de 1910.

Um carro chamado Milano não pode ser produzido na Polônia. Esta lei determina que não se pode dar indícios que induzam o consumidor a erro. Portanto, um carro chamado Milano deve ser produzido na Itália. Caso contrário, dá uma indicação enganosa que não é permitida pela lei italiana. Adolfo Urso

Segundo o presidente-executivo da Stellantis, Carlos Tavares, produzir o veículo na Polônia em vez de na Itália economizará 10 mil euros (cerca de R$ 56 mil) de seu preço.

Se fosse construído na Itália, o Milano teria custado cerca de 40 mil euros (R$ 225 mil) em vez de 30 mil euros (R$ 169 mil), limitando o seu potencial no mercado Carlos Tavares à Auto News.

A montadora respondeu à proibição avisando que o modelo será agora chamado de Alfa Romeo Junior.

O CEO da Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, falou: "decidimos mudar o nome, mesmo sabendo que não somos obrigados a fazer isso, pois queremos preservar a emoção positiva que os nossos produtos sempre geraram e evitar qualquer tipo de polêmica".

O SUV será oferecido em sua versão híbrida com motor a combustão 1.2 turbo a gasolina e bateria de 48 voltas acoplada a um motor elétrico. Versões 100% elétricas terão potência de 154 cv a 237 cv.

