Alimentar, ferimento: como pega botulismo, que paralisou brasileira nos EUA

A brasileira Claudia de Albuquerque Celada, de 23 anos, contraiu uma bactéria, desenvolveu botulismo e está há dois meses internada nos EUA.

Causado por uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, o botulismo é uma doença grave que causa paralisia dos músculos, tem evolução rápida e pode levar à morte.

Principais formas de transmissão

O botulismo tem três formas: alimentar, intestinal e por ferimentos. A bactéria Clostridium botulinum entra no organismo pela ingestão de alimentos contaminados ou por meio de machucados na pele. Não é possível identificar a presença da bactéria a olho nu.

Essa bactéria pode ser encontrada no solo, em alimentos e em fezes de animais sob a forma de esporos. Esses esporos, que são unidades de reprodução, são estruturas resistentes que se formam em condições desfavoráveis. Em lugares com falta de oxigênio, como é o caso de conservas de alimentos, os esporos da bactéria começam a liberar a toxina.

No botulismo alimentar, a contaminação acontece por ingestão de toxinas em alimentos contaminados e que foram produzidos ou conservados de forma inadequada. O contato com a bactéria pode acontecer por meio de alimentos em conservas e embutidos de vegetais e frutas (principalmente as artesanais, como por exemplo palmito, picles); carnes e derivados cozidos, curados ou defumados de maneira artesanal; pescado defumados, salgados e fermentados; frutos do mar; leite; e derivados. Raramente a transmissão acontece com alimentos enlatados industrializados.

A prevenção está nos cuidados com alimentos. É importante atenção na hora de higienizar os produtos e as mãos, e a recomendação é evitar ingerir alimentos em latas estufadas, vidros embaçados, embalagens danificadas ou com alterações no cheiro e aspecto. Antes do consumo, o ideal é ferver ou cozinhar por 15 minutos produtos industrializados e conservas caseiras.

No botulismo intestinal, os esporos contidos em alimentos contaminados se fixam e se multiplicam no intestino da pessoa infectada. Lá, ocorre a produção e a absorção da toxina.

Outro tipo de botulismo intestinal é o infantil. Mais frequente em crianças com idade entre três e 26 semanas, sua principal causa é a ingestão de mel de abelha nas primeiras semanas de vida.

Por fim, o botulismo por ferimentos é uma das formas mais raras da doença. Ele é causado pela contaminação de ferimentos com a bactéria Clostridium botulinum.

*Com reportagem publicada em 24/08/2023 e AFP