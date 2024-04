Flacidez e rugas? Descubra o verdadeiro impacto da musculação no rosto

Após um tempo realizando treinos de força é comum as pessoas começarem a perceber mudanças em todo o corpo, inclusive no rosto. Recentemente, no TikTok, vídeos comparando o rosto antes e depois de iniciarem a prática da musculação começaram a viralizar.

Enquanto alguns mostram um afinamento do rosto, como a perda de gordura na região da bochecha, outros apontam que a pele do rosto estaria supostamente mais flácida.

O fato é que o exercício físico promove mudanças diretas não só nos músculos, mas também na pele e gordura subcutânea. Nesse processo, conjuntamente com a hipertrofia muscular, ocorre perda da camada de gordura superficial, o que permite uma melhor visualização dos músculos. Em casos de grande redução do percentual de gordura corporal, os compartimentos profundos da face também são afetados.

A musculação não causa diretamente a flacidez, nem mesmo o envelhecimento da pele. As atividades de força tem impacto direto na perda de peso mais duradoura, por isso, ao iniciar a musculação também ocorre a perda de gordura.

Uma pesquisa realizada no Japão identificou que mulheres submetidas a 16 semanas de treinamento com resistência apresentaram aumento da elasticidade da pele, melhora da espessura dérmica e aumento de fibroblastos, que são células responsáveis pela síntese de colágeno, o que foi comprovado pelo aumento da expressão de genes de colágeno após o exercício com carga, promovendo efeito rejuvenescedor.

Imagem: iStock

Exercícios aumentam produção de radicais livres

Os radicais livres são moléculas que estão sempre sendo produzidas pelo corpo, mas seu excesso pode ser prejudicial já que, em alta quantidade, pode atacar células que o organismo não consegue mais se defender, causando o chamado estresse oxidativo. Independente da realização ou não de exercícios físicos, os radicais são naturalmente produzidos.

Os exercícios aeróbicos, como a corrida, aumentam mais a produção dessas moléculas quando comparados com os exercícios de força, isso por causa do aumento do consumo de oxigênio.

Contudo, de acordo com especialistas, isso não deve causar preocupação em quem pratica exercícios físicos, já que o organismo consegue se defender naturalmente liberando fatores antioxidantes naturais como enzimas, glutationa, vitamina D e melatonina.

Dessa forma, a prática de exercícios aeróbicos ou de força promove a redução de fatores inflamatórios tanto no sangue quanto na pele, e essa redução se associa ao aumento de colágeno. Portanto, exceto em casos de exercícios extenuantes, os benefícios do exercício, principalmente da musculação, irão superar os possíveis malefícios pela produção de radicais livres.

Dicas para manter a pele do rosto saudável

Para manter a pele do rosto saudável é essencial prezar por uma alimentação balanceada, com uma dieta rica em proteínas, verduras, frutas e gordura saudável.

Durante a musculação ocorre a vasodilatação e perda de água pela pele, com isso, boa parte dos produtos aplicados antes do treino será perdida. Dessa forma, se o treino é realizado durante o dia é indicado utilizar um protetor solar à prova d'água e com tecnologia que evita ardência nos olhos.

Já se a musculação for no período noturno, o ideal é retirar a maquiagem e lavar o rosto antes da atividade física. O melhor momento para aplicação de produtos para a pele é logo após o banho pós-treino, pois a pele estará limpa e, com perda de hidratação e ainda com vasodilatação, permitirá melhor absorção das substâncias.

Imagem: iStock

Músculos do rosto também devem ser trabalhados

Diferentes de outras regiões do corpo, os músculos da face trabalham em conjunto, é como uma rede conectada e isso faz com que esses músculos passem por um envelhecimento como um todo.

Mesmo em casa é possível realizar atividades simples que funcionam como uma ginástica para os músculos da face, como movimentos que lembram as mímicas comuns ao dia a dia, por exemplo: repetir alguns movimentos de sorrir com uma amplitude maior.

Contudo, mesmo com a ginástica facial esses músculos não vão hipertrofiar como músculos do braço ou da coxa, porque esses músculos possuem uma característica morfológica diferente.

Mas com as técnicas da ginástica facial, as pessoas podem perceber diferenças significativas a partir de um aspecto com menos flacidez, que os especialistas chamam de tensão basal.

Um estudo realizado pela Universidade de Northwester, nos EUA, comprovou que mesmo em pouco tempo é possível notar os impactos da ginástica facial. A pesquisa comparou um grupo de mulheres entre 40 e 65 anos que realizou durante 20 semanas os exercícios com um grupo que não praticou. O resultado foi favorável ao grupo que fez os exercícios, melhorando a tonicidade da face.

Para além da estética, os músculos da face saudáveis têm impacto direto na qualidade de vida de uma pessoa. Eles estão ligados com a melhora da mastigação e até mesmo com a melhor habilidade da fala e de se expressar.