Donos de Tesla reclamam de atualização que faria carro 'ralar' roda na guia

Uma nova atualização do sistema de recursos de direção autônoma Full Self Driving (FSD) ao motorista da Tesla (versão 12.3.4) está se tornando bastante polêmica entre os proprietários.

De acordo com o site InsideEVs, o sistema de direção via câmera da Tesla está tendo dificuldade em perceber os meios-fios, o que está levando as pessoas a ralarem as rodas de seus carros.

O que aconteceu

Donos de Tesla estão reclamando nas redes sociais que seus carros têm raspado as rodas e pneus em meios-fios.

A Tesla havia oferecido um teste gratuito de um mês do software FSD para todos os proprietários com veículos equipados com o hardware necessário. A marca oferece o serviço por US$ 12 mil (R$ 63 mil) como opcional, enquanto outros motoristas pagam uma taxa de assinatura mensal de US$ 200 (R$ 1.060).

Porém, muitos desses usuários com assinaturas gratuitas estão dizendo que encontraram danos em seus carros depois de usar o FSD.

O problema, entretanto, já ocorreu com outros veículos com FSD desde sua implementação. A marca não informou nada oficial sobre a atualização. Apenas diz que o motorista precisa estar "pronto para assumir" o controle do carro a qualquer momento.

