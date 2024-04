Dia mundial do vinho Malbec: confira 7 sugestões por a partir de R$ 28

?

No dia 17 de abril é comemorado o Dia Mundial do Malbec, o vinho produzido com a uva de mesmo nome, que, apesar de ter origem francesa, se adaptou tão bem na Argentina que virou símbolo da vitivinicultura do país.

Para celebrar a data, o Guia de Compras UOL preparou uma lista com opções de Malbecs para todos os bolsos. Confira:

Sabor frutado e macio;

Harmoniza bem com churrasco, risotos e pizzas;

Vinho jovem e equilibrado.

Sabor frutado;

Com notas de ameixa;

Harmoniza bem com risotos, carnes grelhadas, massas e pizzas.

Vermelho rubi intenso com reflexos violetas;

Harmoniza com carnes vermelhas e churrasco.

Frutado;

Ideal para acompanhar carnes vermelhas, peixes ou massas.

Com notas de ameixas negras e especiarias;

Harmoniza com churrasco, queijos maduros e molhos agridoces.

Doce e com boa complexidade;

Com notas de de cassis, framboesa e violetas;

Combina com pratos de carne.

Produzido com uvas Malbec na região de Mendoza;

Harmoniza com carne suína, carnes vermelhas, churrasco, massas com molho vermelho e queijos.

