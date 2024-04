Cris Fibe: Deputada que propõe sessão só com homens incita ódio às mulheres

A deputada estadual Mical Damasceno (PSD-MA) propor sessão solene apenas com homens na Assembleia Legislativa do Maranhão incita ódio às mulheres, afirma a colunista do UOL Cris Fibe durante o UOL News desta quarta (17).

Isso que essa deputada — infelizmente uma mulher deputada estadual — fala ali numa casa do povo é criminoso e é incitação ao ódio às mulheres que são vítimas de crimes o tempo inteiro no Brasil. O quinto país no mundo inteiro que mais mata mulheres pelos motivos mais banais e corriqueiros. Cris Fibe, colunista do UOL

Fico especialmente ofendida e lamento que é uma mulher que introjetou o discurso misógino nela e que destila ódio às mulheres. Fazendo uma correção no discurso dela de que 'as feministas odeiam os homens'. É importante dizer que nós mulheres feministas não odiamos os homens, ao contrário, a gente quer apenas fazer as mesmas coisas que eles têm o direito de fazer, inclusive com segurança. Cris Fibe, colunista do UOL

Cris Fibe diz que se a deputada não entende que ela está ocupando o espaço dela como política devido à luta feminista de décadas atrás, ela precisaria "voltar para a escola".

O feminismo é uma luta política que visa acabar com a violência e a opressão contra às mulheres. Se em 2024 uma deputada eleita não entendeu que ela chegou lá e foi eleita graças ao feminismo, acho que ela precisa voltar para a escola. Cris Fibe, colunista do UOL

É triste, é lamentável. E que pena, esse é daqueles momentos que a gente queria que a misoginia estivesse já criminalizada. É uma pessoa que está livremente destilando o ódio às mulheres, [que está] publicamente defendendo a submissão feminina. Cris Fibe, colunista do UOL

Cris Fibe destaca a gravidade de um discurso que pede submissão feminina, em meio a tantos crimes que ocorrem no Brasil relacionados justamente a isso.

A submissão feminina é algo muito grave de defender porque não é piada, a gente não tá falando de mulher que atende o marido e cozinha. Submissão é a base dos crimes contra a mulher. É o que faz com que um homem cometa um feminicídio, mate uma mulher, porque ela quer ir embora da sua casa, porque ele acha que ela deve a ele submissão. Cris Fibe, colunista do UOL

Submissão é o que fazem os crimes sexuais acontecerem. Os crimes sexuais são crimes de poder em que os homens acham que as mulheres devem ser submetidas a quaisquer vontades deles. Cris Fibe, colunista do UOL

